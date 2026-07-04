Lo acusaron de un homicidio, quedó ciego y estuvo 15 años prófugo: cayó en Guaymallén

La Policía de Mendoza detuvo en las últimas horas a un hombre ciego que permaneció 15 años prófugo de la justicia por un homicidio agravado cometido en la provincia de San Juan, en un procedimiento realizado en Guaymallén que puso fin a una intensa búsqueda iniciada tras el crimen ocurrido en 2011.

El detenido registraba un pedido de captura vigente emitido por la justicia sanjuanina y era buscado desde hacía más de una década por una causa de homicidio agravado. Tras un trabajo de inteligencia e intercambio de información entre las fuerzas de seguridad de ambas provincias, los investigadores lograron establecer que residía en Mendoza, donde finalmente fue localizado.

Con la detención concretada, el hombre quedó a disposición de la Justicia para avanzar con los trámites de extradición y responder por el crimen que se le atribuye en San Juan , mientras las autoridades destacaron el trabajo coordinado que permitió dar con un prófugo que llevaba 15 años fuera del alcance judicial.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de Mendoza, quienes lograron ubicar al sospechoso en el departamento de Guaymallén tras una serie de tareas investigativas desarrolladas en conjunto con la Justicia de San Juan .

Según la información oficial, el hombre era intensamente buscado desde 2011 por un expediente por homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y el uso de arma de fuego. En ese sentido, había conseguido mantenerse oculto durante todos estos años, cambiando de domicilio y evitando ser localizado por los investigadores.

Uno de los datos que más llamó la atención de los pesquisas fue que, durante el prolongado período en el que permaneció prófugo, el acusado perdió completamente la visión y quedó ciego, una condición con la que fue encontrado al momento de la detención.

Tras ser aprehendido, fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la autoridad judicial competente, que ahora deberá coordinar su traslado a San Juan para que enfrente el proceso penal por el homicidio que se le imputa.