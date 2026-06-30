30 de junio de 2026
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Juicio

Juicio abreviado: dura condena a un hombre que golpeó a un menor de edad

La justicia firmó un juicio abreviado en el cual condenaron a un hombre que le dio una paliza a un menor en Guaymallén.

El lugar donde ocurrió la tentativa de homicidio.&nbsp;

El lugar donde ocurrió la tentativa de homicidio. 

 Por Pablo Segura

Un hombre fue condenado hoy, tras un juicio abreviado, a pasar 5 años y 4 meses en la cárcel al ser encontrado culpable de un homicidio simple en grado de tentativa ocurrido en Guaymallén, en base a una brutal paliza que le dio a un menor de edad, quien hasta hoy sigue internado en gravísimo estado de salud.

El hecho ocurrió el 27 de mayo pasado, cuando Emiliano Luis Sánchez le dio una brutal paliza, a un chico de 17 años en el cruce de las calles Bandera de los Andes y Albania de Guaymallén.

Como consecuencia de la golpiza, el adolescente permanece internado con un traumatismo encéfalo craneano grave con fractura de cráneo.

Juicio abreviado por una tentativa de homicidio en Guaymallén

Según la reconstrucción del hecho, todo ocurrió en horas de la mañana del 27 de mayo pasado en Bandera de los Andes y Albania.

Allí Sánchez atacó al menor, quien se encontraba durmiendo en la vereda. La versión judicial indica que el agresor atacó al hombre con un hierro en forma de T, ocasionando graves heridas al damnificado.

Como consecuencia de la paliza, el menor quedó internado y hasta el día de hoy lucha por su vida.

Acorralado por las pruebas, Sánchez decidió confesar y accedió a una condena a 5 años y 4 meses de cárcel efectiva.

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