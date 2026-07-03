Viajar al Mundial 2026 desde Mendoza: preocupa la baja demanda de paquetes turísticos

La ilusión por acompañar a la Selección Argentina en el Mundial 2026 crece a medida que avanza el torneo. Sin embargo, antes de pensar en una nueva final, la Albiceleste todavía debe superar su cruce de 16avos de final ante Cabo Verde . Mientras tanto, entre los hinchas predomina el entusiasmo, aunque viajar a Estados Unidos representa un importante desafío económico , una realidad que las agencias de turismo de Capital perciben a diario.

Si bien las consultas aumentan al ritmo de las expectativas por una posible clasificación de Argentina a las instancias decisivas, la compra de paquetes turísticos mantiene una tendencia a la baja .

Hay expectativas, pero las ventas no acompañan: agencias de Mendoza encienden las alarmas por la baja demanda.

Con propuestas personalizadas y promociones para atraer nuevos clientes, Sitio Andino recorrió distintas agencias de turismo de la Ciudad de Mendoza para conocer cómo evoluciona la demanda de viajes hacia Norteamérica durante la Copa del Mundo 2026 .

En líneas generales, los operadores coinciden en que los costos de los paquetes se mantienen relativamente estables, pero las ventas no acompañan esa realidad . Incluso, muchas agencias aseguran que la comercialización permanece estancada o registra una marcada caída respecto del Mundial de Qatar 2022 .

En aquella edición, buena parte de las reservas se concretó antes del inicio del torneo y el movimiento comercial aumentó a medida que Argentina avanzaba en la fase de grupos y las rondas eliminatorias. En cambio, este año el comportamiento es diferente.

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Uno de los principales factores es el costo de las entradas. A diferencia de Qatar 2022, la nueva modalidad de reventa oficial autorizada por la FIFA elevó considerablemente los valores. Según explican desde el sector, los tickets para las instancias decisivas pueden oscilar entre 16.000 y 20.000 dólares, dependiendo del partido y la ubicación.

Pese a este escenario, durante las últimas semanas comenzaron a incrementarse las consultas por posibles viajes para los octavos y cuartos de final. No obstante, muchas personas prefieren esperar la evolución deportiva de Argentina antes de confirmar una compra. Incluso, algunos viajeros contemplan la posibilidad de combinar el Mundial con un recorrido turístico por distintas ciudades de Estados Unidos, independientemente del desempeño de la Selección.

A este panorama se suma el costo del transporte aéreo. Los vuelos con escalas desde Chile o Buenos Aires hacia Norteamérica se ubican entre 2.500 y 2.800 dólares, sin incluir las entradas a los partidos. A ese monto deben agregarse el alojamiento, el transporte interno y otros gastos vinculados al viaje, que varían según la ciudad, la cantidad de encuentros elegidos y la categoría de los servicios.

Las agencias también advierten una menor especulación por parte de los hinchas que, en otros mundiales, esperaban conseguir pasajes más económicos para las instancias finales. En esta oportunidad, las tarifas aéreas se mantuvieron relativamente estables y no presentan diferencias significativas respecto de las semanas anteriores.

Además, el formato del Mundial 2026, con sedes distribuidas entre Estados Unidos, México y Canadá, incrementa los costos logísticos. Los traslados internos, el alojamiento y la coordinación de los itinerarios encarecen los paquetes y, en muchos casos, terminan condicionando la decisión de compra.

Miami y Nueva York: los destinos más consultados, según las agencias de turísmo de Ciudad. Foto: Archivo

En cuanto a los destinos más solicitados, las agencias señalan que Miami y Nueva York continúan encabezando las preferencias. Miami mantiene su atractivo por la presencia de Lionel Messi en el Inter Miami y por ser uno de los principales puntos turísticos elegidos por los argentinos. Sin embargo, el impacto del Mundial elevó significativamente los precios y hoy la ciudad presenta costos similares a los de Nueva York.

La desaceleración también alcanza a las empresas de asistencia al viajero. Desde el sector aseguran que la contratación de coberturas internacionales muestra una baja generalizada, incluso más allá del Mundial de Fútbol. Actualmente, un plan para una familia de cuatro personas durante una semana tiene un costo aproximado de entre 400 y 500 dólares, aunque el valor depende del destino y del nivel de cobertura elegido.

Más allá de las diferencias propias de cada agencia, todos coinciden en un diagnóstico común: el contexto económico argentino limita el crecimiento de las ventas y marca un contraste con el escenario vivido durante el Mundial de Qatar 2022, cuando el interés y las reservas crecían a medida que la Selección avanzaba en el torneo.