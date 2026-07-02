Comienzan las vacaciones de invierno para el turno mañana: la DGE suspendió las clases este viernes 3 de julio

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Por Sitio Andino Sociedad







Los estudiantes que asistan al turno mañana comenzarán sus vacaciones de invierno de forma adelantada. Se debe a la decisión de la Dirección General de Escuelas (DGE) de suspender las clases este viernes 3 de julio por los pronósticos meteorológicos y las temperaturas bajas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza) Este viernes habría nevadas, lluvias, viento, neblina, temperaturas bajo cero e intransitabilidad de los caminos de acceso a las instituciones. Es por esto que, siguiendo las recomendaciones de Defensa Civil, la DGE informó que este viernes 3 de julio se determinó la suspensión de clases presenciales en el turno mañana en las escuelas de todos los niveles y modalidades en toda la provincia.

Las autoridades aclararon que la actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza. A su vez, indicaron que este viernes a las 11 comunicarán si continúa la suspensión de clases.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de DGE Mendoza (@dgemendoza) A su vez, la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) informó que también suspende las actividades en el Colegio Universitario Central (CUC), al Departamento de Aplicación Docente (DAD), al Magisterio, al Liceo Agrícola, al Martín Zapata y a la Escuela de Agricultura de General Alvear. En el transcurso de la mañana evaluarán la situación para el turno tarde.

Pronósticos para este viernes 3 de julio Este viernes continuará la ola polar con frío en la provincia de Mendoza. De acuerdo con el pronóstico elaborado por la Dirección de Contingencias Climáticas, la jornada se presentará generalmente despejada, excepto en la franja Este, donde podría presentarse cielo cubierto. Desde media mañana aumentará nuevamente la nubosidad en todo el llano provincial. No se observan precipitaciones. Según el organismo, en alta montaña, el cielo estará nublado en el sector Norte y despejado en el resto del área. No se observan precipitaciones.