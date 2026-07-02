2 de julio de 2026
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Ola polar en Mendoza: la DGE extendió la suspensión de clases presenciales

Por la ola polar que azota a Mendoza, la DGE anunció la suspensión de clases presenciales para los turnos tarde, vespertino y nocturno.

Ola polar en Mendoza: la DGE extendió la suspensión de clases presenciales.

Ola polar en Mendoza: la DGE extendió la suspensión de clases presenciales.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

Por la ola polar, la Dirección General de Escuelas dispuso extender la suspensión de las clases presenciales durante todo el resto de la jornada de este jueves 2 de julio. La restricción, que inicialmente afectaba al turno mañana, se hizo extensiva a los turnos tarde, vespertino y nocturno en toda la provincia de Mendoza, abarcando a todos los niveles y modalidades del sistema educativo.

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Ola polar: la DGE extendió la suspensión de clases para el turno tarde, vespertino y noche.

Ola polar: la DGE extendió la suspensión de clases para el turno tarde, vespertino y noche.

Ola polar: continuidad pedagógica en entornos virtuales

La resolución se tomó siguiendo estrictamente las recomendaciones de Defensa Civil. Los últimos reportes meteorológicos anticipan la continuidad de un fuerte temporal que incluye intensas nevadas, lluvias persistentes, ráfagas de viento y temperaturas bajo cero, lo que ha generado la intransitabilidad de los principales caminos y rutas de acceso a los establecimientos educativos.

Con el objetivo de no perder el día de clases y resguardar la seguridad de la comunidad educativa, las autoridades informaron que las escuelas no cerrarán sus puertas al aprendizaje. La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual y remota a través de la plataforma educativa oficial del gobierno provincial.

La situación en la UNCuyo

En consonancia con lo determinado por la DGE, las autoridades de la UNCuyo comunicaron la suspensión de clases presenciales para el turno tarde en las escuelas dependientes de la Casa de Estudios.

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La medida alcanza tanto al Colegio Universitario Central (CUC), al Departamento de Aplicación Docente (DAD), al Magisterio, al Liceo Agrícola, al Martín Zapata y a la Escuela de Agricultura de General Alvear.

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