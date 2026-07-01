La DGE suspendió las clases este jueves por nevadas y frío extremo en varios departamentos de Mendoza

Debido a los pronósticos meteorológicos que indican nevadas, lluvias, viento, temperaturas bajo cero e intransitabilidad de los caminos de acceso a las instituciones, siguiendo las recomendaciones de Defensa Civil , la Dirección General de Escuelas (DGE) suspendió las clases para este jueves en diferentes departamentos y localidades de la provincia.

Las autoridades gubernamentales determinaron la suspensión de clases presenciales en el turno mañana en las escuelas de todos los niveles y modalidades en los departamentos:

La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza. En el resto de la provincia, Ciudad de Mendoza, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo, Las Heras, General Alvear, Lavalle, San Carlos y zonas urbanas de Tunuyán y Tupungato, el servicio educativo se brinda con total normalidad.

Cómo estará el clima este jueves 2 de julio

El pronóstico del tiempo indica que continuará la ola polar con mucho frío en la provincia de Mendoza. De acuerdo con el pronóstico elaborado por la Dirección de Contingencias Climática, para este jueves 2 de julio, la jornada se presentará con heladas generales.

El día amanecerá despejado sobre la franja Oeste del llano provincial y nublado en el resto de la provincia. No se observan precipitaciones. A partir de las 9 aumentará la nubosidad hasta cubrir todo el llano provincial, manteniéndose durante el resto del día. Podrían registrarse lloviznas aisladas.

Según el organismo, en alta montaña el cielo estará despejado. A partir de las 16 aumentará la nubosidad en el sector Norte de la Alta Montaña. No se observan precipitaciones.