1 de julio de 2026
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Ola polar en Mendoza: suspenden las clases presenciales para el turno tarde en varias zonas

Tras la ola polar y por recomendación de Defensa Civil, la DGE interrumpió las clases en escuelas de varios departamentos de la provincia de Mendoza.

Ola polar en Mendoza: suspenden las clases presenciales para el turno tarde en varias zonas.

Ola polar en Mendoza: suspenden las clases presenciales para el turno tarde en varias zonas.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

El ingreso de una intensa ola polar y la confirmación de las primeras nevadas en el llano obligaron a las autoridades a modificar el normal desarrollo del ciclo lectivo. Debido a las condiciones meteorológicas extremas, la Dirección General de Escuelas extendió la suspensión de las clases presenciales para el turno tarde en varios departamentos de la provincia de Mendoza.

Ola polar en Mendoza: los departamentos y localidades afectados

La interrupción de las actividades en las aulas abarca a todos los niveles y modalidades de las siguientes regiones de la provincia:

  • Valle de Uco: Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

  • Zona Sur: San Rafael, General Alvear y Malargüe.

  • Zona Este: San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.

  • Alta Montaña y sectores de precordillera: Potrerillos, Cacheuta (Luján de Cuyo) y Uspallata (Las Heras).

Desde el gobierno escolar precisaron que las comunidades educativas de las zonas afectadas no perderán la jornada, sino que deberán continuar el dictado de contenidos de manera virtual utilizando la plataforma oficial Escuela Digital Mendoza.

En tanto, para los departamentos que integran el Gran Mendoza y la zona Norte de la provincia, el servicio educativo presencial se mantiene y se brinda con total normalidad.

Las autoridades continuarán evaluando la evolución climática durante la tarde para determinar los pasos a seguir respecto a los turnos vespertino y nocturno.

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