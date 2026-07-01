Ola polar en Mendoza: suspenden las clases presenciales para el turno tarde en varias zonas.

El ingreso de una intensa ola polar y la confirmación de las primeras nevadas en el llano obligaron a las autoridades a modificar el normal desarrollo del ciclo lectivo. Debido a las condiciones meteorológicas extremas, la Dirección General de Escuelas extendió la suspensión de las clases presenciales para el turno tarde en varios departamentos de la provincia de Mendoza.
Ola polar en Mendoza: los departamentos y localidades afectados
La interrupción de las actividades en las aulas abarca a todos los niveles y modalidades de las siguientes regiones de la provincia:
Valle de Uco: Tunuyán, Tupungato y San Carlos.
Zona Sur: San Rafael, General Alvear y Malargüe.
Zona Este: San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.
Alta Montaña y sectores de precordillera: Potrerillos, Cacheuta (Luján de Cuyo) y Uspallata (Las Heras).
Desde el gobierno escolar precisaron que las comunidades educativas de las zonas afectadas no perderán la jornada, sino que deberán continuar el dictado de contenidos de manera virtual utilizando la plataforma oficial Escuela Digital Mendoza.
En tanto, para los departamentos que integran el Gran Mendoza y la zona Norte de la provincia, el servicio educativo presencial se mantiene y se brinda con total normalidad.