1 de julio de 2026
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Ola Polar

Ola polar en Mendoza: nieva en el Sur y el Valle de Uco ¿cuándo en el Gran Mendoza?

Las próximas horas serán clave para determinar si la consolidación de la nieve en el llano del área Metropolitana se dará tras la llegada de la ola polar.

Ola polar en Mendoza: nieva en el Sur y el Valle de Uco ¿cuándo en el Gran Mendoza?.

Ola polar en Mendoza: nieva en el Sur y el Valle de Uco ¿cuándo en el Gran Mendoza?.

El Valle de Uco amaneció nevado.

El Valle de Uco amaneció nevado.

 Por Natalia Mantineo

La provincia de Mendoza está en alerta meteorológica tras el ingreso de una ola polar que generó un abrupto descenso de la temperatura. Bajo el impacto de este frente, el fenómeno ya se manifiesta con fuerza en el Valle de Uco y Sur provincial, instalando la incógnita sobre el alcance definitivo que tendrá la nieve en el Gran Mendoza.

Por otro lado, desde el Sur provincial informaron que la ruta 40 y la 143 se encuentran intransitables por hielo y nieve en la calzada.

Asimismo, en los sectores de Alta Montaña y la precordillera persiste un cielo completamente cubierto con precipitaciones débiles, un panorama de inestabilidad que las autoridades locales estiman que se mantendrá hasta las 18 o 19, antes de dar paso a una nubosidad fija.

¿Cuándo llega la nieve al Gran Mendoza?

La gran expectativa de la jornada se traslada a lo que ocurrirá en el área metropolitana. Actualmente, los departamentos del llano experimentan un ambiente muy frío y ventoso, con ráfagas provenientes del sector sur y lloviznas intermitentes que se extenderán hasta aproximadamente las 19.

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Frío extremo en todo el territorio provincial.

Frío extremo en todo el territorio provincial.

Sin embargo, los sectores más elevados de Luján de Cuyo ya reportaron la caída de los primeros copos aislados, en consonancia con las proyecciones trazadas por el meteorólogo Mariano García.

Según los modelos climáticos, la ventana de tiempo con mayores probabilidades para la ocurrencia de aguanieve o nieve en el resto del Gran Mendoza se mantendrá abierta durante el transcurso de la tarde de este miércoles, a medida que el termómetro siga bajando. No se descarta que el jueves caigan unos copos en el llano.

El día más frío de la semana

Hacia adelante, el escenario invernal no ofrecerá alivio inmediato. Los partes oficiales confirman que las temperaturas extremas se asentarán por varios días, siendo el jueves el día más crítico de la semana.

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Para esa jornada se pronostica un ambiente extremadamente gélido, con una temperatura máxima estimada que difícilmente logre superar los 3 grados por lo que la gente debe protegerse del frío.

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