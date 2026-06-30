Ola polar en Mendoza: Salud brindó 7 recomendaciones para protegerse del frío extremo

Ante la inminente ola polar que afectará al país, el Ministerio de Salud de Mendoza emitió un comunicado oficial. Con temperaturas extremas que no superarán los 4 grados de máxima en los próximos días, las autoridades advierten sobre los riesgos para la salud pública e instan a la población a tomar los recaudos correspondientes.

Con el objetivo de mitigar el impacto de las bajas temperaturas y prevenir un incremento de los cuadros respiratorios agudos , así como accidentes domésticos derivados de los sistemas de calefacción, las autoridades de Salud sistematizaron una guía de cuidado comunitario estructurada en siete ejes fundamentales:

Es indispensable contar con el esquema de vacunación completo para evitar complicaciones graves ante los virus invernales. Se solicita priorizar la inmunización en la población más vulnerable: niños, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas y adultos mayores.

2. Ventilación diaria de ambientes

A pesar del frío exterior, se debe ventilar la casa diariamente y asegurar una constante circulación de aire en aquellos lugares calefaccionados con gas o leña. Esta medida es vital para evitar intoxicaciones severas o muertes por monóxido de carbono.

3. Protección eficaz contra el frío

Para evitar la pérdida del calor corporal y prevenir el congelamiento de extremidades, se aconseja el uso de gorro, bufanda y guantes al salir a la intemperie, asegurando capas adecuadas de vestimenta.

24 de Julio de 2025, Plaza San Martín, invierno, frío, vacaciones, sol, soleado, clima, tiempo, temperatura Día del Padre: ¿asado o pastas?, así estará el tiempo en Mendoza. Foto: Cristian Lozano

4. Alimentación energética e hidratación

Es fundamental consumir alimentos que proporcionen energía a largo plazo y mantenerse bien hidratados para ayudar al organismo a generar calor interno. Los especialistas destacan como ideales los alimentos ricos en grasas saludables, proteínas y carbohidratos complejos.

5. Evitar cambios bruscos de temperatura

El paso repentino de ambientes muy calefaccionados al frío extremo del exterior afecta de forma directa el sistema respiratorio y las defensas del organismo. Asimismo, se recuerda la importancia de no fumar en espacios cerrados.

6. Limitar la exposición prolongada al aire libre

Se aconseja evitar permanecer a la intemperie por periodos extensos. Esta restricción debe ser rigurosa en el caso de personas inmunosuprimidas o que presenten factores de riesgo de salud preexistentes.

7. No automedicarse y consultar al profesional

Ante la aparición de síntomas como tos, fiebre u otras alteraciones respiratorias, las autoridades prohíben de forma taxativa la automedicación. La recomendación oficial es consultar al instante a un profesional de la salud o asistir al centro asistencial más cercano.

Embed Las bajas temperaturas requieren tomar algunos cuidados.



Con medidas simples podés prevenir enfermedades respiratorias, evitar accidentes por monóxido de carbono y proteger a quienes tienen mayor riesgo. pic.twitter.com/YIdRlXauSe — Ministerio de Salud y Deportes (@MinSaludMza) June 30, 2026

Desde el Ministerio de Salud provincial recordaron que la prevención y el cuidado mutuo son las herramientas más eficaces para atravesar estas contingencias climáticas extremas sin lamentar emergencias médicas previsibles.