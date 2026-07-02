2 de julio de 2026
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Pruebas Aprender

Pruebas Aprender 2025: Mendoza mejoró los resultados en Lengua y Matemática

La provincia registró su nivel crítico más bajo en Lengua en 13 años y también mostró avances en Matemática.

Pruebas Aprender 2025: Mendoza mejoró los resultados en Lengua y Matemática

Pruebas Aprender 2025: Mendoza mejoró los resultados en Lengua y Matemática

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Sociedad

Las Pruebas Aprender 2025 dieron resultados alentadores en la provincia de Mendoza. De acuerdo a las conclusiones difundidas por el Gobierno local, los estudiantes lograron mejorar el nivel de conocimientos en relación a Lengua y Matemática. En el país, los porcentajes también se recuperaron.

Las Pruebas Aprender constituyen el dispositivo nacional de evaluación de los aprendizajes y permiten obtener un diagnóstico del sistema educativo argentino. En la edición 2025, participaron 750.000 estudiantes de sexto grado pertenecientes a más de 20.000 escuelas de todo el país.

En Lengua, Mendoza alcanzó el nivel crítico más bajo de los últimos 13 años. Solo 4% de los estudiantes quedó ubicado por debajo del nivel básico, cifra menor al promedio nacional, que fue de 4,9%; mientras que el 78,5% logró desempeños satisfactorios o avanzados. Además, respecto de la evaluación anterior, la provincia registró una reducción de 7,8% en el grupo de estudiantes con mayores dificultades, la mayor mejora interanual desde que existen registros comparables.

“La mejora educativa no ocurre por casualidad. Es el resultado de decisiones sostenidas, de docentes comprometidos y de un sistema que evalúa permanentemente para tomar mejores decisiones. Los aprendizajes estructurales requieren continuidad y los datos muestran que el rumbo que elegimos es el correcto”, afirmó el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar.

Qué pasa con los niveles de conocimientos en Matemática

En Matemática, los resultados también muestran un cambio de tendencia. El porcentaje de estudiantes ubicados por debajo del nivel básico descendió al 19,3%, frente al 20,2% registrado para el conjunto del país. La reducción de 5,1% respecto de la medición anterior constituye el mayor descenso interanual registrado por Mendoza y marca el inicio de una recuperación luego del fuerte impacto que la pospandemia tuvo sobre los aprendizajes.

El ministro señaló que la Provincia viene desarrollando una estrategia integral para fortalecer los aprendizajes, basada en cuatro ejes:

  • La implementación del Plan Provincial de Alfabetización,
  • Las intervenciones pedagógicas sustentadas en evidencia,
  • La evaluación permanente mediante los censos de Fluidez y Comprensión Lectora y,
  • El fortalecimiento de la enseñanza de la Matemática.

En lo que respecta a Mendoza, el informe también identifica desafíos importantes, especialmente en Matemática y en la reducción de las brechas asociadas a las condiciones socioeconómicas.

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