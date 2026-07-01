1 de julio de 2026
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Pruebas Aprender

Pruebas Aprender 2025: mejoró Lengua y más del 76% de alumnos de primaria alcanzó el nivel esperado

Con 750 mil estudiantes evaluados, Aprender 2025 registró los mejores resultados en Lengua de la última década. Los detalles de lo informado por Nación.

Más de 80 mil alumnos dieron un salto clave: qué revelan las pruebas Aprender 2025

Más de 80 mil alumnos dieron un salto clave: qué revelan las pruebas Aprender 2025

Por Sitio Andino Sociedad

Los resultados de las pruebas Aprender 2025 marcaron un avance para la educación argentina, con una mejora destacada en Lengua, mayor participación de escuelas y progresos en Matemática. Según Nación, también hubo participación récord de estudiantes y establecimientos de todo el país.

Los datos compartidos por el Ministerio de Capital Humano muestran que el 76,9% de los estudiantes alcanzó los niveles satisfactorio y avanzado en Lengua, mientras que solo el 4,9% quedó por debajo del nivel básico. La comparación con la edición 2023 evidencia un avance significativo: hace dos años, el 66,4% de los alumnos lograba los niveles esperados y el 11,9% se ubicaba por debajo del nivel básico.

En el ámbito educativo, cada punto porcentual de mejora equivale aproximadamente a 7.900 estudiantes más que desarrollan habilidades para resolver consignas que anteriormente no podían responder. Bajo ese criterio, el incremento de 10,5 puntos registrado en Lengua significa que más de 80.000 chicos adicionales alcanzan actualmente los niveles esperados.

Participación récord en todo el país

Las pruebas Aprender constituyen el dispositivo nacional de evaluación de los aprendizajes y permiten obtener un diagnóstico del sistema educativo argentino. En la edición 2025 participaron 750.000 estudiantes de sexto grado pertenecientes a más de 20.000 escuelas de todo el país.

Si bien la cartera comandada por Sandra Pettovello aún no comparte el informe oficial—y pidió a las provincias, incluída Mendoza, no brindar datos hasta no contar con autorización nacional—, el operativo contó con una participación histórica. Según el comunicado, el 95% de las escuelas y el 84% de los estudiantes fueron evaluados, lo que, según el Ministerio, ofrece un panorama más representativo de la realidad educativa nacional.

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Qué pasó con Matemática

Los resultados también mostraron una mejora en Matemática, aunque el desafío continúa siendo mayor que en Lengua. Según los datos oficiales, 5 de cada 10 estudiantes alcanzaron los niveles satisfactorio y avanzado en esta asignatura. Desde Nación señalaron que todavía queda un importante camino por recorrer.

En ese contexto, recordaron que, tras el acuerdo alcanzado en abril en el Consejo Federal por la Alfabetización, el Gobierno nacional buscará fortalecer las políticas destinadas a mejorar los aprendizajes en Matemática durante los próximos años.

Las Escuelas Alfa redujeron las brechas

Uno de los aspectos destacados del informe fue la evolución de las Escuelas Alfa, instituciones que integran el Plan Nacional de Alfabetización por presentar mayores desafíos pedagógicos.

De acuerdo con los resultados, estas escuelas mejoraron sus desempeños en Lengua en todos los niveles socioeconómicos y lograron reducir la diferencia respecto de los establecimientos que no forman parte del programa.

El avance fue especialmente significativo en los sectores sociales más vulnerables, donde la diferencia llegó a 17,6 puntos en el quintil de menores recursos.

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