Pruebas Aprender 2026-2030: cómo será el nuevo sistema aprobado por Educación

El sistema de evaluación educativa en Argentina entra en una nueva etapa tras la aprobación de un nuevo plan nacional de evaluación educativa 2026-2030 que introduce cambios en las pruebas Aprender . El nuevo esquema propone menos instancias, mayor articulación federal y un fuerte foco en el uso pedagógico de los resultados .

La iniciativa tuvo luz verde del Consejo Federal de Educación (CFE) y fue acordada por los 24 ministros provinciales junto a la Secretaría de Educación de la Nación . El objetivo es pasar de un esquema considerado como un “conjunto aislado de mediciones” a otro orientado por objetivos estratégicos y uso pedagógico de los datos .

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Uno de los cambios más relevantes es que las pruebas Aprender dejarán de realizarse todos los años y pasarán a un esquema bienal , que alternará entre evaluaciones censales (a todos los estudiantes) y muestrales (a una muestra representativa). De esta manera, se busca reducir la sobrecarga en las escuelas y evitar el solapamiento con otras evaluaciones, tanto jurisdiccionales como internacionales , como PISA o ERCE .

La idea es fortalecer el uso de evaluaciones y mejorar la articulación entre Nación y provincias.

Según el documento oficial, este rediseño apunta a mejorar la calidad del sistema más que su frecuencia. “Evaluar con mayor frecuencia no mejora necesariamente el sistema educativo y limita el tiempo disponible para analizar y usar la información”, sostiene el plan. En este sentido, también se modifica la devolución de resultados: las escuelas recibirán sus reportes institucionales cada cuatro años, ya que solo las evaluaciones censales permiten ese nivel de detalle.

El nuevo esquema establece una hoja de ruta clara hasta 2030, con el objetivo de brindar previsibilidad, continuidad y coordinación federal. Entre los cinco ejes que guían esta política se destacan el monitoreo del sistema educativo, la transparencia de los datos, la retroalimentación pedagógica, la innovación técnica y la articulación entre Nación y provincias.

Para acompañar este diagnóstico, se fortalecerá el uso de la plataforma Acompañar, una herramienta de evaluación formativa que permite a los docentes seguir el desempeño de cada estudiante en tiempo real. Esta plataforma, ya utilizada en 18 provincias, ofrece actividades estructuradas y reportes detallados, lo que facilita ajustar las estrategias de enseñanza en el aula.

Un calendario definido hasta 2030 para evaluar aprendizajes

El cronograma definido por el nuevo plan establece que en 2026 habrá una prueba censal de lengua y matemática en 3° grado, mientras que en 2027 se evaluará de manera censal a estudiantes del último año de secundaria. En tanto, las instancias muestrales se realizarán en 2028 (3º y 6º de primaria) y 2029 (5to y 6to año de secundaria), y se retomará la evaluación censal para 3er y 6to grado en 2030.

Otro aspecto clave del plan es el fortalecimiento del liderazgo técnico nacional con herramientas como EGRA (para lectura) y EGMA (para matemática), que permitirán unificar criterios y mejorar la comparabilidad de los resultados entre provincias. Además, se prevé la creación de bancos de ítems federales, que funcionarán como referencia para las evaluaciones locales.

Nación y provincias: el desafío de coordinar las evaluaciones

En línea con este enfoque, desde el Ministerio de Capital Humano señalaron que la reforma no responde a recortes presupuestarios, sino a la necesidad de mejorar la articulación del sistema. “La idea es fortalecer el uso de evaluaciones y articular mejor la llegada a las escuelas”, explicaron.

pruebas aprender, aprender El nuevo esquema propone menos instancias, mayor articulación federal y un fuerte foco en el uso pedagógico de los resultados.

Actualmente, 23 de las 24 jurisdicciones cuentan con sistemas propios de evaluación. En el caso de Mendoza, la Dirección General de Escuelas (DGE) impulsa la quinta edición del Censo Provincial de Fluidez Lectora (realizado en el Nivel Primario y Secundario) y el Censo de Lengua y Matemáticas (que evalúa a estudiantes del primer año de Secundaria), el cual se extendió hasta el 30 de abril.

Desde el ámbito académico, especialistas respaldan la decisión de repensar la frecuencia de las evaluaciones. “La discusión no debería centrarse solo en cuántas veces se evalúa, sino en para qué y cómo se utilizan los resultados”, afirmó Juan Cruz Perusia según publica Infobae, investigador de CIPPEC, quien remarcó que sin objetivos claros, aumentar la cantidad de pruebas no garantiza mejoras en el sistema educativo.

Con este rediseño, el Gobierno nacional apuesta a transformar las pruebas Aprender en una herramienta más eficiente, enfocada no solo en medir, sino en mejorar los aprendizajes y orientar las políticas educativas en todo el país.