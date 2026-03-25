25 de marzo de 2026
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Censo Provincial de Fluidez Lectora

Censo Provincial de Fluidez Lectora: buscan bajar al 10% el nivel crítico de los alumnos

Con la participación de 315.000 alumnos de gestión estatal y privada, la DGE puso en marcha la quinta edición del Censo Provincial de Fluidez Lectora.

Censo Provincial de Fluidez Lectora: buscan bajar al 10% el nivel crítico de los alumnos.

Censo Provincial de Fluidez Lectora: buscan bajar al 10% el nivel crítico de los alumnos.

 Por Natalia Mantineo

La provincia de Mendoza pueso en marcha el Censo Provincial de Fluidez Lectora, un operativo clave que evaluará a la totalidad de los estudiantes desde segundo grado de nivel Primario hasta el último año del Secundario. La meta es garantizar que menos del 10% de los alumnos permanezca en el nivel crítico de lectura.

Este proceso, que constituye la quinta edición del censo desde su implementación en 2021, representa un salto cualitativo en la política de alfabetización.

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Según explicó Romina Durán, directora de Evaluación de la Calidad Educativa, los resultados históricos avalan el programa: mientras que en el inicio del operativo el 40% de los estudiantes de cuarto grado presentó dificultades severas, el último año se cerró con una cifra inferior al 10%, piso que se busca blindar y mejorar durante este 2026.

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Censo Provincian de Fluidez Lectora: la DGE puso en marcha la quinta edición del programa provincial.

Censo Provincian de Fluidez Lectora: la DGE puso en marcha la quinta edición del programa provincial.

Censo de Fluidez Lectora: metodología y alcance

El censo se desarrolla de manera presencial en todos los establecimientos educativos de la provincia. La evaluación consiste en una lectura en voz alta de un minuto de duración, donde se mide:

  • Fluidez: cantidad de palabras leídas correctamente por minuto.

  • Prosodia: calidad de la lectura, incluyendo ritmo, entonación y acentuación.

  • Comprensión: en esta edición, se sumó una muestra específica para medir la capacidad de interpretación profunda, con el objetivo de universalizar esta métrica el próximo año.

En total, se espera evaluar a unos 315.000 estudiantes. El operativo se extenderá hasta el próximo 10 de abril, fecha tras la cual comenzará el procesamiento de datos.

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Resultados y proyecciones

La agilidad en la devolución de la información es uno de los pilares del programa. Se estima que, a dos semanas de finalizado el censo, cada directivo recibirá el reporte detallado de su institución y de cada uno de sus alumnos. Por su parte, el informe general con los datos provinciales será compartido con la comunidad en menos de un mes.

Este primer censo del año se complementará con una segunda instancia hacia fines de septiembre, destinada a medir el avance real de las trayectorias escolares. Asimismo, se confirmó que en octubre se realizará el operativo censal de Matemática, abarcando desde sala de 5 años hasta el egreso del nivel Secundario, completando así el mapa del rendimiento académico provincial.

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Las autoridades confirmaron que en octubre se realizará el Censo de Matemática.

Las autoridades confirmaron que en octubre se realizará el Censo de Matemática.

Tres preguntas clave para entender el Censo de Fluidez Lectora

¿Qué evalúa específicamente el Censo de Fluidez Lectora?

Mide la capacidad de los estudiantes para leer un texto con velocidad, precisión y entonación adecuada, factores que son la base fundamental para el desarrollo de la comprensión lectora avanzada.

¿Cuándo se conocerán los resultados del operativo 2026?

l censo finaliza el 10 de abril. Los resultados por escuela estarán disponibles en 15 días, mientras que el informe general de la provincia se publicará en menos de un mes.

¿Cuál es el objetivo final del Plan Provincial de Alfabetización?

El objetivo principal es asegurar que el 100% de los alumnos alcancen los niveles de lectura acordes a su edad, manteniendo el nivel de criticidad por debajo del 10% y mejorando la comprensión de textos complejos.

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