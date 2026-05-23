24 de mayo de 2026
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Quini 6: de cuánto es el pozo renovado y a qué hora se sortea este domingo 24 de mayo

La edición 3376 del Quini 6 pone en juego un pozo importante. Enterate de cuánto es, a qué hora sortea y hasta cuándo podés hacer tu jugada.

Quini 6: de cuánto es el pozo renovado y a qué hora se sortea este domingo 24 de mayo

Quini 6: de cuánto es el pozo renovado y a qué hora se sortea este domingo 24 de mayo

 Por Luis Calizaya

Este domingo 25 de mayo se llevará adelante el sorteo N° 3376 del Quini 6, que tiene un pozo acumulado de 9.000 millones de pesos. El concurso se desarrollará a las 21.15 y puede ser seguido en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, Argentina 12, TV Pública, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

En la edición anterior del Quini, correspondiente al sorteo N.º 3375 del 20 de mayo, la modalidad Tradicional registró un ganador con seis aciertos, quien se llevó un premio de $2.449.126.789,20. En tanto, La Segunda sumó otros dos ganadores, que obtuvieron $857.840.041,80 cada uno. Por su parte, la Revancha quedó vacante, aunque hubo premios para apostadores con cinco y cuatro aciertos. En la modalidad Siempre Sale, en tanto, se registraron 31 ganadores con cinco aciertos, quienes recibieron $10.576.476,10 cada uno.

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El Quini 6 sortea un pozo renovado de 9.000 millones de pesos este domingo 24 de mayo.

El Quini 6 sortea un pozo renovado de 9.000 millones de pesos este domingo 24 de mayo.

¿Hasta qué hora puedo jugar al Quini 6 de este domingo 24 de mayo?

Las boletas se adquieren en las agencias oficiales de lotería/quiniela de todo el país y en esta oportunidad tienen un valor de $3.000 (Tradicional y La Segunda $1.500 + Revancha $750 + Siempre Sale $750). La venta de apuestas se cierra el sábado a las 20 (el horario puede variar según la juridicción). En cada jugada, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 45.

¿Qué es el Quini 6 y cómo se juega?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

El jugador selecciona seis números de un total de 46, que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

  • En el sorteo tradicional, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.
  • En la Revancha se extraen 6 bolillas.
  • En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Si se aciertan los seis números, se obtiene el premio mayor en cualquiera de las modalidades. También se premian combinaciones de cinco y cuatro aciertos.

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