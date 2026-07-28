Fertilidad masculina después de los 40: qué pasa con el reloj biológico del hombre. Imagen creada con IA

Hablar de fertilidad hoy exige mirar más allá del reloj biológico femenino . El deseo de postergar la paternidad es una tendencia consolidada en las parejas actuales y, aunque históricamente la atención médica y social se enfocado en la mujer, la ciencia y la práctica clínica demuestran que la edad del hombre también tiene un peso determinante en la salud reproductiva.

En la provincia de Mendoza, las consultas en los centros de reproducción asistida reflejan este cambio de paradigma. Sitio Andino dialogó con Juan Manuel Olivera , uno de los responsables de Creo, Fertilidad Asistida , para desmitificar los tabúes sobre la capacidad reproductiva del hombre, analizar las causas más comunes de infertilidad y evaluar las nuevas tendencias como la criopreservación de semen.

A diferencia de las mujeres, cuyo fin de la etapa reproductiva está claramente marcado por la menopausia, en el varón el proceso es distinto.

"Existe un reloj biológico ligado a la andropausia , que comienza con el descenso del nivel de testosterona, pero no implica una caída brusca de la fertilidad", explicó Olivera. De hecho, los hombres pueden ser padres biológicos hasta cerca de los 75 años porque el testículo produce espermatozoides nuevos cada tres meses.

Sin embargo, el paso del tiempo no pasa inadvertido: "por año se pierde un miligramo de testosterona por litro. Una disminución progresiva que, si bien se nota físicamente, no anula la capacidad de concebir y puede abordarse fácilmente mediante un tratamiento", refirió el médico.

Los padres pueden ser padres biológicos hasta cerca de los 75 años.

En los consultorios mendocinos, el perfil del hombre que busca la paternidad después de los 40 o 50 años cambió de manera notable.

"No vemos habitualmente a varones que quieran ser padres por primera vez a esa edad, sino a hombres divorciados que formaron una nueva pareja. Llegan con otra mentalidad, con un disfrute diferente del niño y con una situación económica mucho más afianzada que cuando tuvieron sus primeros hijos entre los 25 y 30 años", describe el codirector de Creo.

En la actualidad, el perfil del hombre que busca la paternidad después de los 40 o 50 años cambió. web

La infertilidad ya no es "un problema de la mujer"

El viejo mito de que las dificultades para concebir recaían principalmente en la mujer quedó completamente obsoleto. Actualmente, entre el 40% y el 50% de los casos de infertilidad en las parejas consultantes se deben exclusivamente a un factor masculino.

"Hoy la tendencia es estudiar a ambos integrantes de la pareja en simultáneo. Ya no se empieza por la mujer para recién pasar al hombre cuando todo esté bien", aclara Olivera.

La infertilidad ya no es sólo un problema de la mujer.

Según el especialista, las principales causas que afectan la calidad seminal son:

Varicocele: es la causa corregible más común de infertilidad masculina. Produce un aumento de temperatura y estrés oxidativo en los testículos, alterando la producción, movilidad y forma de los espermatozoides. Olivera advierte que esta patología se observa con frecuencia en las consultas debido a que se dejó de diagnosticar tempranamente en la infancia o durante el examen médico del antiguo servicio militar obligatorio.

Factores tóxicos y ambientales: la exposición a radiaciones, el consumo de drogas, el alcoholismo y la obesidad inciden negativamente en la salud reproductiva del varón.

Congelamiento de esperma: ¿cuánto cuesta y cuánto dura una muestra?

Mientras que la vitrificación de óvulos es una conversación instalada entre las mujeres de 30 a 35 años, el congelamiento de semen por razones puramente sociales (postergar la paternidad) todavía es incipiente en los hombres, aunque empieza a plantearse en escenarios específicos.

"Se está empezando a ver en pacientes que van a someterse a una vasectomía, no tienen hijos o tienen uno solo, y no están cien por ciento seguros. Allí se instala la idea de la criopreservación por paternidad postergada", detalla el experto.

Aunque la calidad del semen decae a partir de los 50 o 55 años, la enorme cantidad de espermatozoides eyaculados (millones por muestra) permite encontrar ejemplares normales aptos para un tratamiento.

A nivel logístico y económico, el procedimiento presenta diferencias marcadas con el método femenino:

Obtención más sencilla: a diferencia de la mujer, el hombre no requiere medicación previa ni estimulación hormonal; la muestra se obtiene simplemente mediante masturbación.

El costo de mantenimiento: guardar la muestra equivale prácticamente al valor de un tanque de nafta al mes : unos 80.000 pesos mensuales , lo que representa un costo anual aproximado de 800.000 pesos (se calcula multiplicando el valor mensual por diez meses).

Duración inalterable: una vez criopreservada, la muestra de esperma puede permanecer guardada durante 20 años sin ningún tipo de problema ni pérdida de calidad.

El chequeo básico de fertilidad masculina

Para los hombres o parejas que planean buscar un embarazo, Olivera enfatiza que un control de rutina se compone de tres estudios fundamentales, rápidos y no invasivos: