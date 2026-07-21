OSEP agiliza la entrega de medicamentos oncológicos: cómo es el nuevo sistema.

La Obra Social de Empleados Públicos(OSEP) puso en marcha un nuevo sistema de dispensa para medicamentosoncológicosy tratamientos especiales de alto costo. La medida, que comenzó a regir este mes, permitirá a los afiliados solicitar y retirar su medicación directamente en las farmacias adheridas más cercanas a sus domicilios.
OSEP agiliza el acceso a la medicación de sus pacientes oncológicos.
Foto: Yemel Fil
OSEP: acceso a la medicación
Este nuevo esquema es fruto de un convenio firmado entre OSEP, el Gobierno de Mendoza, la Industria Farmacéutica y las Entidades Farmacéuticas locales. Para garantizar un traspaso ordenado, la implementación se realizará de forma gradual y convivirá de manera temporal con el sistema tradicional de entrega en las sedes propias de la institución.
“El principal objetivo es facilitar el acceso a la medicación, reducir los traslados y simplificar los trámites para los afiliados de toda la provincia", explicó el director general de la obra social, Carlos Funes.
Asimismo, el médico recalcó que "este avance es el resultado de un trabajo conjunto con el Gobierno de Mendoza para mejorar tanto las condiciones de adquisición de los medicamentos como su sistema de dispensa".