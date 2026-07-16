16 de julio de 2026
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Sitio Andino
Medicamento

Mendoza incorporará sistemas automatizados de medicamentos en ocho hospitales públicos

La Provincia de Mendoza inició un plan de modernización que se extenderá durante tres años y busca mejorar la seguridad, la trazabilidad y la eficiencia en el uso de medicamentos.

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Por Sitio Andino Departamentales

Los primeros sistemas automatizados de dispensación de medicamentos ya llegaron a Mendoza y comenzarán a funcionar en ocho hospitales públicos de la provincia.

La incorporación de los equipos representa la primera etapa de un plan de transformación que se desarrollará durante los próximos tres años. El objetivo es extender esta tecnología a todas las áreas críticas y los servicios de emergencia hospitalarios.

Cómo funcionará el nuevo sistema en Mendoza

La herramienta permitirá realizar un seguimiento más preciso de cada medicamento, desde el momento de su compra hasta su administración al paciente.

Según informó el Gobierno provincial, la automatización garantizará mayor seguridad, trazabilidad y control, además de reducir posibles errores y optimizar la utilización de los insumos disponibles en cada establecimiento sanitario.

Mendoza proyecta un ahorro millonario

La modernización también apunta a mejorar la administración de los recursos públicos. Las autoridades estiman que el nuevo sistema permitirá alcanzar un ahorro anual superior a los 8,2 millones de dólares en medicamentos, gracias a una gestión más eficiente y segura.

Con la puesta en marcha de esta primera etapa, Mendoza se convertiría, de acuerdo con la información oficial, en la provincia con la mayor cantidad de sistemas automatizados de dispensación de medicamentos instalados en hospitales públicos del país.

Desde el Ejecutivo señalaron que la iniciativa busca combinar tecnología, eficiencia y una mejor calidad de atención para los pacientes del sistema público de salud.

Metas y cronograma en Mendoza hasta 2027

La implementación es gradual y se mide mediante indicadores estrictos:

  • Para 2027: Lograr que el 100 % de los servicios cuenten con dispensación en dosis unitaria y que el 100 % de las dosis estén correctamente identificadas en envase unitario.
  • Capacitación: Se proyecta que el 100 % de los farmacéuticos convocados completen la Diplomatura en Farmacia Hospitalaria y el 90% de los médicos convocados se formen en prescripción razonada para 2025.
  • Sostenibilidad: Reactivación de las residencias en farmacia hospitalaria para asegurar el relevo generacional especializado.

El software integrado será la pieza clave para conectar la historia clínica, el laboratorio y el stock.

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