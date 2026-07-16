San Carlos abre la convocatoria para participar en licitaciones municipales

El Municipio de San Carlos convocó a empresas, pymes y emprendedores del departamento, del Valle de Uco y de toda la provincia de Mendoza a incorporarse al Registro de Proveedores Municipales .

La inscripción les permitirá participar de las licitaciones y contrataciones vigentes impulsadas por la comuna. La iniciativa se desarrolla en el marco de las políticas municipales de transparencia, participación y fomento del desarrollo económico regional .

El Municipio puso a disposición de los interesados el listado completo de propuestas , convocatorias y pliegos correspondientes a las licitaciones abiertas.

Formato digital: el listado de propuestas y los pliegos se encuentran disponibles en la página oficial de la Municipalidad de San Carlos, en sancarlos.gob.ar , dentro de la pestaña “Oficina de Licitaciones” .

el listado de propuestas y los pliegos se encuentran disponibles en la página oficial de la Municipalidad de San Carlos, en , dentro de la pestaña . Formato presencial: los interesados pueden acercarse a la Oficina de Licitaciones de la Secretaría de Hacienda, ubicada en el primer piso del edificio municipal, para recibir asesoramiento e información detallada.

La atención se realiza de lunes a viernes, de 8.00 a 12.00 horas, en la sede ubicada en la intersección de José Néstor Lencinas e Independencia, en Villa San Carlos.

Impulso a los proveedores de San Carlos

Desde la Municipalidad de San Carlos señalaron que la convocatoria busca incentivar la participación de los sectores productivos y comerciales de la región.

El objetivo es fortalecer la economía departamental, generar nuevas oportunidades para proveedores y garantizar procesos de contratación públicos, abiertos y competitivos.