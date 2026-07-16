San Carlos abre la convocatoria para participar en licitaciones municipales

El Municipio de San Carlos convocó a empresas, pymes y emprendedores del departamento, del Valle de Uco y de toda la provincia de Mendoza a incorporarse al Registro de Proveedores Municipales.
Los interesados pueden consultar las licitaciones vigentes y los pliegos de manera digital o acercarse personalmente a la Secretaría de Hacienda de San Carlos.
El Municipio de San Carlos convocó a empresas, pymes y emprendedores del departamento, del Valle de Uco y de toda la provincia de Mendoza a incorporarse al Registro de Proveedores Municipales.
La inscripción les permitirá participar de las licitaciones y contrataciones vigentes impulsadas por la comuna. La iniciativa se desarrolla en el marco de las políticas municipales de transparencia, participación y fomento del desarrollo económico regional.
El Municipio puso a disposición de los interesados el listado completo de propuestas, convocatorias y pliegos correspondientes a las licitaciones abiertas.
La información puede consultarse mediante las siguientes modalidades:
La atención se realiza de lunes a viernes, de 8.00 a 12.00 horas, en la sede ubicada en la intersección de José Néstor Lencinas e Independencia, en Villa San Carlos.
Desde la Municipalidad de San Carlos señalaron que la convocatoria busca incentivar la participación de los sectores productivos y comerciales de la región.
El objetivo es fortalecer la economía departamental, generar nuevas oportunidades para proveedores y garantizar procesos de contratación públicos, abiertos y competitivos.