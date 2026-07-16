16 de julio de 2026
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Sitio Andino
San Carlos

San Carlos abre la convocatoria para participar en licitaciones municipales

Los interesados pueden consultar las licitaciones vigentes y los pliegos de manera digital o acercarse personalmente a la Secretaría de Hacienda de San Carlos.

El Municipio de San Carlos abre las licitaciones municipales.

El Municipio de San Carlos abre las licitaciones municipales.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de San Carlos convocó a empresas, pymes y emprendedores del departamento, del Valle de Uco y de toda la provincia de Mendoza a incorporarse al Registro de Proveedores Municipales.

La inscripción les permitirá participar de las licitaciones y contrataciones vigentes impulsadas por la comuna. La iniciativa se desarrolla en el marco de las políticas municipales de transparencia, participación y fomento del desarrollo económico regional.

Cómo consultar las licitaciones vigentes en San Carlos

El Municipio puso a disposición de los interesados el listado completo de propuestas, convocatorias y pliegos correspondientes a las licitaciones abiertas.

La información puede consultarse mediante las siguientes modalidades:

  • Formato digital: el listado de propuestas y los pliegos se encuentran disponibles en la página oficial de la Municipalidad de San Carlos, en sancarlos.gob.ar, dentro de la pestaña “Oficina de Licitaciones”.
  • Formato presencial: los interesados pueden acercarse a la Oficina de Licitaciones de la Secretaría de Hacienda, ubicada en el primer piso del edificio municipal, para recibir asesoramiento e información detallada.

La atención se realiza de lunes a viernes, de 8.00 a 12.00 horas, en la sede ubicada en la intersección de José Néstor Lencinas e Independencia, en Villa San Carlos.

Impulso a los proveedores de San Carlos

Desde la Municipalidad de San Carlos señalaron que la convocatoria busca incentivar la participación de los sectores productivos y comerciales de la región.

El objetivo es fortalecer la economía departamental, generar nuevas oportunidades para proveedores y garantizar procesos de contratación públicos, abiertos y competitivos.

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