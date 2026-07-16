Día del Amigo: preparan un amplio operativo de seguridad en el Valle de Uco

El próximo lunes 20 de julio se celebrará el Día del Amigo, pero en el Valle de Uco los festejos comenzarán durante el fin de semana.
16 de julio de 2026
La celebración por el Día del Amigo movilizará a cientos de personas durante el fin de semana. Habrá controles para prevenir accidentes y garantizar la seguridad.
El próximo lunes 20 de julio se celebrará el Día del Amigo, pero en el Valle de Uco los festejos comenzarán durante el fin de semana.
Ante el importante movimiento de personas previsto en bares, restaurantes y diferentes espacios recreativos, las autoridades ya trabajan en la diagramación de un operativo especial de seguridad.
El dispositivo incluirá controles viales, operativos de alcoholemia y distintas acciones preventivas, con el objetivo de evitar accidentes y garantizar que las celebraciones se desarrollen de manera segura. Juan Ortubia, jefe policial de Tunuyán brindó mayores detalles al respecto.