Día del Amigo: preparan un amplio operativo de seguridad en el Valle de Uco

Operativos de seguridad en el Valle de Uco por el Día del Amigo.

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Ante el importante movimiento de personas previsto en bares, restaurantes y diferentes espacios recreativos, las autoridades ya trabajan en la diagramación de un operativo especial de seguridad.

El dispositivo incluirá controles viales, operativos de alcoholemia y distintas acciones preventivas, con el objetivo de evitar accidentes y garantizar que las celebraciones se desarrollen de manera segura. Juan Ortubia, jefe policial de Tunuyán brindó mayores detalles al respecto.

Operativo por el Día del Amigo en el Valle de Uco