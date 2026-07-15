San Martín celebra a su Patrona departamental: cómo funcionarán los servicios el jueves 16 de julio

Agregar Sitio Andino en

Por Sitio Andino Departamentales







La Municipalidad de General San Martín informó que este jueves 16 de julio habrá asueto administrativo en todo el departamento con motivo de la celebración de Nuestra Señora del Carmen de Cuyo, patrona departamental.

La medida fue dispuesta por el intendente Raúl Rufeil mediante el Decreto Municipal 1188/2026, en adhesión a los festejos en su homenaje.

La medida fue dispuesta por el intendente. Cómo funcionarán los servicios en San Martín A pesar del asueto, el municipio indicó que se garantizarán guardias para los servicios esenciales. En ese marco, el servicio de recolección de residuos funcionará de manera reducida, con la misma modalidad que se aplica los días domingo.

Además, el decreto invita a industrias, comercios y entidades bancarias del departamento a adherir a la jornada con motivo de la festividad de Nuestra Señora del Carmen de Cuyo.