Guaymallén remodelará una plaza de Dorrego y mejorará el entorno de una escuela

El Municipio de Guaymallén inició las obras de recuperación integral y remodelación de la plaza Moisés Lebensohn , ubicada en el distrito Dorrego , en el marco del programa Entornos Escolares Seguros . La intervención también incluye mejoras en el entorno de la Escuela N° 1463 José Martí , con el objetivo de brindar un espacio más seguro, accesible y funcional para estudiantes, docentes y vecinos.

El proyecto busca recuperar un espacio público de alto valor comunitario y potenciar su uso con fines sociales, educativos, recreativos y deportivos , mediante la renovación de la infraestructura y la incorporación de nuevos servicios.

La obra contempla una redefinición de la estructura interna de la plaza , con la construcción de senderos de hormigón peinado que conectarán las esquinas del predio con el sector deportivo central y otros espacios, como el área de mesas, la pista de salud y los juegos infantiles .

Estos últimos contarán con pisos continuos de caucho de colores , una solución que mejora la seguridad y la accesibilidad para los niños.

Además, se reforzará la forestación existente mediante la incorporación de nuevos árboles y canteros con especies ornamentales, mientras que se instalará un sistema de riego mixto para optimizar el uso del agua.

Más iluminación y mejoras en la accesibilidad

Como parte de la intervención, el municipio incorporará nuevas luminarias LED, que permitirán mejorar la iluminación del espacio y brindar mayor seguridad durante la noche.

También se construirán nuevas veredas, puentes, cordones, cunetas y banquinas, con el objetivo de facilitar la circulación peatonal y garantizar una mejor accesibilidad.

Asimismo, el proyecto prevé la creación de espacios de estacionamiento para personas con movilidad reducida y la instalación de apeaderos para el transporte público.

Cambios sobre calle Mármol para mejorar la seguridad escolar

Las obras también alcanzarán la calle Mármol, donde se elevará el nivel de la calzada frente a la plaza y a la Escuela José Martí.

Para ello se colocará pavimento intertrabado tipo Holanda, apto para el tránsito vehicular, que permitirá unificar el nivel de la calle con la vereda. De esta manera, se ampliará el espacio destinado al ascenso y descenso de estudiantes, mejorando la seguridad vial en uno de los sectores de mayor circulación durante el ingreso y la salida escolar.