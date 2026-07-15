Guaymallén asumió el control del arbolado público en el municipio: qué cambia

La Municipalidad de Guaymallén asumió formalmente las competencias sobre el arbolado público tras la reforma de la ley que transifrió a los intendentes el control de los árboles ubicados en calles, rutas y plazas , a través del decreto municipal 2310, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

La comuna avanzó en la implementación de la nueva Ley Provincial de Arbolado Público N° 9702 y estableció que el intendente será la máxima autoridad de aplicación en el departamento, con facultades para definir las políticas locales y aprobar el Plan de Manejo Integral del Arbolado .

El decreto señala que, para aplicar la norma de manera eficaz, el municipio debe asignar las tareas a una de las secretarías del Ejecutivo y designar a un responsable técnico con el título profesional exigido por la normativa provincial para coordinar y avalar los planes.

Esto responde a los cambios introducidos a la ley, sancionados por la Legislatura de Mendoza en marzo pasado. Una iniciativa del oficalismo que traspasó a los municipios la jurisdicción y la responsabilidad administrativa sobre el control, conservación, preservación y desarrollo del arbolado público de alineación, plazas, paseos y demás espacios públicos dentro de sus territorios. De esta manera, las comunas podrán agilizar la remoción de ejemplares en mal estado que representen un riesgo para la población.

Uno de los objetivos de la normativa es evitar tragedias vinculadas a caídas de árboles en mal estado.

Qué dispuso Guaymallén

La Municipalidad de Guaymallén, uno de los primeros en adecuar formalmente su estructura administrativa a la nueva legislación. El intendente Marcos Calvente será la autoridad de aplicación y a cargo tendrá el diseño de las políticas locales de preservación, el control ambiental y la aprobación final del Plan de Manejo Integral del Arbolado, que tendrá una vigencia de cuatro años.

A su vez, el decreto delega las funciones operativas, técnicas, administrativas y de control en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, que será la encargada de:

Dictar la reglamentación interna

Coordinar los censos del arbolado

Autorizar intervenciones

Articular acciones con la Provincia.

Además, la comuna dispuso la designación de un Director Técnico Titular, un cargo que podrá ser ejercido por el Subdirector de Espacios Verdes, y de directores técnicos suplentes. Todos deberán contar con el título profesional habilitante exigido para desempeñar esas funciones. El equipo técnico elaborará el Plan de Manejo y presentará informes anuales.

Qué dice la nueva ley de arbolado público

La norma fijó políticas en materia de gestión de arbolado público, articulando la participación de todos los organismos intervinientes, entre ellas: