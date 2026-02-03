Riesgo silencioso: el proyecto reflotado por el oficialismo para agilizar la quita de árboles en mal estado

La gestión del arbolado público volvió a la agenda política luego de la última fuerte tormenta que afectó a la provincia de Mendoza . Un proyecto cajoneado en la Legislatura será reflotado por el gobernador Alfredo Cornejo para darle más autonomía a los municipios . Qué dice la iniciativa y cuáles son los cambios que propone .

En 2024, el senador Marcelino Iglesias planteó una modificación a la Ley de Arbolado Publico N°7874 para que las comunas tengan mayor poder de maniobra respecto a los árboles que por su deterioro o riesgo estructural son un potencial peligro para personas, vehículos o viviendas , con el objetivo de agilizar el llamado "trámite del arbolito" -como lo llaman los intendentes- que deben realizar para ser autorizados a quitarlos.

En este entonces, el proyecto quedó en la nada, pese a que tuvo apoyo de la oposición y de distintos jefes comunales que coincidieron en la necesidad de resolver la problemática pidiéndole a la Provincia que les otorgue mayor poder, ya que son los responsables de responder por la integridad de sus vecinos. "Hubo otras prioridades", señalaron algunos legisladores, pero ahora la situación parece haber cambiado y podría ser unos de los primeros textos en los que avancen los legisladores este 2026.

Tras la histórica tormenta registrada en Mendoza , con grandes descargas de agua, fuertes vientos y ocasionales caídas de granizo, Cornejo declaró que prepara una iniciativa para enviar a la Casa de las Leyes: "Queremos modificar una ley en la Legislatura del arbolado público para hacer responsable a los municipios en un trámite más sencillo , en todos los lugares urbanos, los municipios tienen plena autonomía para hacerlo y ya ha quedado probado eso".

21 de octubre, entrevista gobernador, alfredo cornejo Gobernador Alfredo Cornejo. Foto: Yemel Fil

"Se han caído menos árboles que en la anterior oportunidad, hay que redoblar el trabajo de los municipios en el cuidado del arbolado porque esa es la mejor prevención al respecto. Necesitamos árboles, necesitamos cuidarlos, pero necesitamos que estén bien, los que no están bien hay que cortarlos y reemplazarlos", expresó el mandatario.

Qué dice el proyecto

En ese sentido va la propuesta que ya está en el Senado, la del Iglesias, exintendente de Guaymallén, quien viene dialogando con el Gobernador al respecto. "Es un proyecto simple porque básicamente le da a los municipios facultades que hoy no tienen como órgano de aplicación. Cuando un vecino reclama ante el municipio porque un árbol está en mal estado tiene que acudir en alzada el municipio a la Provincia. Eso demora un tiempo, en algún momento ese tiempo fue muy grande, ahora es menos, pero sí es un trámite innecesario", comentó el legoslador a Sitio Andino.

legislatura senado marcelino iglesias Senador Marcelino Iglesias.

Más autonomía a los municipios

Ante este panorama normativo, los intendentes se sienten maniatados a la hora de actuar frente a esta problemática del arbolado. "Yo lo viví ocho años, cuando hay un evento climático, sea un zonda o una tormenta, los únicos que están en la calle son los municipios", destacó Iglesias, quien hizo hincapié en que las comunas han ido avanzando mucho en cuanto a las funciones que han ido adquiriendo, "pero se les dan las responsabilidades y no las facultades".

La discusión de la autonomía de los municipios es un tema siempre en discusión. El planteo más fuerte es el de San Rafael, donde el próximo 22 de febrero se votará -además de concejales- para elegir a los convencionales constituyentes que elaborarán la Carta Orgánica del departamento, iniciativa impulsada por el intendente Omar Félix.

Uno de los objetivos del sanrafaelino es ordenar y modernizar la gestión. "Hay muchas decisiones que, por la estructura actual, requieren trámites largos y complejos. Para cuestiones básicas, como definir obras menores o intervenciones urbanas, hay que recurrir a organismos provinciales. Eso retrasa soluciones concretas para los vecinos", ha argumentado al respecto. Félix insiste en que solo Mendoza y Buenos Aires no tienen autonomía municipal plena, y que la carta orgánica puede aportar a mejorar la gestión local.

Árboles en mal estado y riesgos potenciales

Tras la última tormenta, el impacto sobre el arbolado no se limita únicamente a los ejemplares que caen en el momento del fenómeno. Muchos árboles se caen, pero muchos otros quedan inestables, convirtiéndose en un riesgo para la población en próximos eventos climáticos, como lluvias o vientos Zonda.

destrozos en junín árbol caído tormenta lluvia Árbol caído. Foto: Municipalidad de Junín.

El diagnóstico también apunta a un problema estructural vinculado a la planificación urbana y al tipo de especies plantadas. "La gente planta árboles que llevan mucho consumo hídrico y que no son para Mendoza ni para la zona urbana. No se pueden plantar árboles de gran porte que después no se puedan controlar”, sostuvo Iglesias.

"Es urgente tener las herramientas para esos árboles que están ya en riesgo poder erradicarlos. Si no después lamentamos las consecuencias", agregó. La idea es que el proyecto incluya una rendición de cuentas, indicando en cada caso que árbol fue erradicado, cuántos se plantaron y dónde, con georreferencias.