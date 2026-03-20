20 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Manuel Adorni

Apuntan a una gremialista por el video de Manuel Adorni y crece la tensión en el Gobierno

En Casa Rosada aseguran haber identificado a la mujer que filmó al funcionario en San Fernando. Quién y por qué aun persisten las versiones cruzadas en el oficialismo.

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Quién es la trabajadora señalada por el Gobierno de flitrar el video de Manuel Adorni

En Balcarce 50 apuntan a Victoria Correa, una delegada sindical vinculada a la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), como la persona que habría tomado las imágenes.

Una alta fuente del Ejecutivo señaló a Sitio Andino y otros medios acreditados en Casa Rosada que sus propios compañeros la habrían visto filmar la escena, lo que permitió reconstruir el origen de la grabación tras dos semanas de investigación interna.

Victoria Correa ATEPSA
Victoria Correa (derecha) es la apuntada por el oficialismo como quien filtr&oacute; el video de Manuel Adorni.

Victoria Correa (derecha) es la apuntada por el oficialismo como quien filtró el video de Manuel Adorni.

Además, desde el oficialismo la vinculan con espacios de izquierda, aunque desde esos sectores rechazan la acusación y aseguran que se trata de un intento de desviar la atención.

En ese marco, en el Gobierno analizan posibles sanciones administrativas o gremiales, bajo el argumento de que la trabajadora habría excedido sus funciones.

Espionaje o una movida alterna: ¿Quién filtró el video de Manuel Adorni?

La identificación de Correa llega luego de días de especulaciones dentro del propio oficialismo, donde circularon hipótesis de espionaje y “fuego amigo”.

El propio Adorni había afirmado que el video fue grabado “desde adentro” y habló de una posible maniobra interna para perjudicar al Gobierno, lo que alimentó versiones sobre la participación de organismos como la SIDE (Santiago Caputo) o la Policía de Seguridad Aeroportuaria (Patricia Bullrich).

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Sin embargo, la fuente cercana al presidente le bajó el tono a esas teorías. “El Estado no tiene capacidad para espiar a alguien”, señaló; y calificó al episodio como “una boludez”, ratificando el respaldo al funcionario.

La causa abierta por el viaje de Manuel Adorni a Punta del Este

Más allá de la identificación que realiza el Gobierno, la Justicia avanza en una causa que busca esclarecer el episodio y el financiamiento del viaje. El juez federal Ariel Lijo ordenó la recolección de imágenes de las cámaras de seguridad del aeropuerto de San Fernando para determinar cómo se produjo la filmación.

La investigación se enmarca en una denuncia por presunta malversación de caudales públicos y cohecho, presentada por el diputado Esteban Paulón.

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En paralelo, también se analiza el origen de los fondos con los que se habría pagado el vuelo privado, un punto que aún no tiene una explicación clara.

La difusión del video no solo generó cuestionamientos sobre el viaje de Adorni, sino que también dejó al descubierto las tensiones internas dentro del Gobierno y las contradicciones en su relato.

Mientras algunos sectores aseguran tener identificado al responsable, otros dentro de la propia administración relativizan esa versión y sostienen que no hay información concluyente.

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