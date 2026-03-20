Apuntan a una gremialista por el video de Manuel Adorni y crece la tensión en el Gobierno

El Gobierno nacional (o, más bien, un sector interno) asegura haber identificado a la persona que filmó a Manuel Adorni antes de abordar un avión privado rumbo a Punta del Este, episodio por el cual el Jefe de Gabinete quedó en el ojo de la tormenta, al que se le sumó la inclusión de su esposa en el avión presidencial para viajar a Estados Unidos.
Quién es la trabajadora señalada por el Gobierno de flitrar el video de Manuel Adorni
En Balcarce 50 apuntan a Victoria Correa, una delegada sindical vinculada a la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), como la persona que habría tomado las imágenes.
Una alta fuente del Ejecutivo señaló a Sitio Andino y otros medios acreditados en Casa Rosada que sus propios compañeros la habrían visto filmar la escena, lo que permitió reconstruir el origen de la grabación tras dos semanas de investigación interna.
Además, desde el oficialismo la vinculan con espacios de izquierda, aunque desde esos sectores rechazan la acusación y aseguran que se trata de un intento de desviar la atención.
En ese marco, en el Gobierno analizan posibles sanciones administrativas o gremiales, bajo el argumento de que la trabajadora habría excedido sus funciones.
Espionaje o una movida alterna: ¿Quién filtró el video de Manuel Adorni?
La identificación de Correa llega luego de días de especulaciones dentro del propio oficialismo, donde circularon hipótesis de espionaje y “fuego amigo”.
El propio Adorni había afirmado que el video fue grabado “desde adentro” y habló de una posible maniobra interna para perjudicar al Gobierno, lo que alimentó versiones sobre la participación de organismos como la SIDE (Santiago Caputo) o la Policía de Seguridad Aeroportuaria (Patricia Bullrich).
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Adorni reconoció que el video de él abordando un avión privado junto a su familia "fue grabado desde adentro"
"Fue tomado de un acto privado y divulgado un mes después del episodio", señaló sin descartar el fuego interno.pic.twitter.com/LSKhDV1v57
Sin embargo, la fuente cercana al presidente le bajó el tono a esas teorías. “El Estado no tiene capacidad para espiar a alguien”, señaló; y calificó al episodio como “una boludez”, ratificando el respaldo al funcionario.
La causa abierta por el viaje de Manuel Adorni a Punta del Este
Más allá de la identificación que realiza el Gobierno, la Justicia avanza en una causa que busca esclarecer el episodio y el financiamiento del viaje. El juez federal Ariel Lijo ordenó la recolección de imágenes de las cámaras de seguridad del aeropuerto de San Fernando para determinar cómo se produjo la filmación.
La investigación se enmarca en una denuncia por presunta malversación de caudales públicos y cohecho, presentada por el diputado Esteban Paulón.
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