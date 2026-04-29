Las respuestas de Manuel Adorni sobre la provincia de Mendoza: vino, rutas y pasos fronterizos.

En el informe difundido este miércoles por la Cámara de Diputados de la Nación , que reúne las respuestas a las 2000 preguntas dirigidas al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , varias hacen mención a la provincia de Mendoza por distintos temas como la vitivinicultura , obras viales, crisis hídrica, pensiones por discapacidad y desarrollo regional .

Adorni brinda en el Congreso su primer informe de gestión, con la presencia de Milei en los palcos

El funcionario enfrentará a la oposición en el Congreso en medio de la investigación en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito. Estará acompañado por el presidente Javier Milei y diversos ministros del Gobierno nacional . En su informe de gestión, Adorni respondió por escrito las inquietudes de los diputados, entre ellas, la de los legisladores mendocinos.

El jefe de Gabinete fue indagado sobre las políticas nacionales destinadas al sostenimiento y desarrollo del sector vitivinícola . En la respuesta, Adorni destacó medidas de desregulación, la apertura comercial y la reducción de la carga impositiva como ejes para mejorar la competitividad. Mencionó que desde el INV en 2025, el Ministerio de Economía anunció la eliminación definitiva de las retenciones de exportación al vino , que tenía una alícuota del 4,5%.

En cuanto a acciones del Gobierno para promover la vitivinicultura en el mundo, el funcionario sostuvo: "Se está llevando adelante una estrategia de apertura de mercados y de posicionamiento de nuestros productos, que destaque las fortalezas y contribuciones de nuestra agroindustria".

Según indicó, el Ejecutivo "trabaja en forma articulada con toda la cadena para potenciar su inserción internacional y estar presentes en las principales ferias del mundo", y detalló las principales acciones realizadas desde diciembre de 2023 por parte de diversos organismos como Vinexpo París (Francia), ProWein (Alemania), Vinexpo America, Vinexpo Explorer Mendoza 2025, entre otras.

vitivinicultura cosecha vino

Asimismo, Adorni, en su informe, señaló que "la política nacional para la olivicultura mendocina consiste en proveer un marco estable de variables macroeconómicas y libertad comercial" y afirmó que "bajo este paradigma, se delega en los actores privados —en sinergia con el conocimiento académico y el apoyo provincial— la responsabilidad de liderar la recuperación de la rentabilidad, orientando la producción hacia los segmentos de mayor valor agregado global".

Rutas nacionales y pasos fronterizos

El funcionario fue cuestionado sobre obras de infraestructura de transporte y logística, especialmente en rutas nacionales y pasos internacionales. En la respuesta nombró intervenciones y mantenimiento en corredores clave como las rutas nacionales 7 y 40, fundamentales para la conectividad con Chile y el comercio exterior.

"El Presupuesto 2026 contempla la ejecución de nuevos puentes en la Ruta Nacional N° 7 (tramo Tunuyán – Anchoris), orientados a optimizar la conectividad del corredor bioceánico hacia el Paso Internacional Cristo Redentor y la construcción de la Autovía en la Ruta Nacional N° 40 (tramo Tunuyán – Luján de Cuyo), destinada a mejorar la capacidad y seguridad del transporte de carga agroindustrial", dijo Adorni. En lo que respecta a obras neutralizadas, "Vialidad Nacional se encuentra llevando adelante gestiones orientadas a adecuar los aspectos financieros de los contratos vigentes, a fin de evaluar su eventual reactivación", dice el informe.

Respecto al Paso Las Leñas, una iniciativa clave para la conexión internacional, la respuesta aseguró que el proyecto se encuentra en etapa de prefactibilidad, lo que implica estudios preliminares técnicos, económicos y ambientales. No hay licitación abierta ni cronograma definido para su ejecución.

ruta nacional 7 camiones paso a chile camioneros Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Crisis hídrica

Otras de las preguntas profundiza sobre la infraestructura hídrica y el estado de las obras públicas en Mendoza. En este caso, la respuesta enumeró proyectos específicos, detallando su nivel de avance, fuentes de financiamiento y objetivos. Se incluyeron iniciativas vinculadas a la gestión del agua para consumo humano y producción.

Costos y energía

Respecto a la evolución de costos energéticos para sectores productivos mendocinos, Adorni contestó que las tarifas eléctricas en Mendoza son fijadas por la Provincia. A nivel nacional, no hay actualmente obras de infraestructura eléctrica en ejecución en la provincia, indicó. A su vez, destacó que el Gobierno impulsó el Programa de Eficiencia y Reconversión Energética, que promueve la reducción del consumo mediante financiamiento del Banco Nación para el recambio de equipos por otros más eficientes en distintos sectores.

Proyectos para el desarrollo económico en el sur provincial (San Rafael, General Alvear y Malargüe)

Por iniciativas en el sur provincial, "la Secretaría de Obras Públicas informa que no se registran obras en ejecución ni proyectos específicos vinculados a infraestructura logística y productiva destinados al desarrollo estratégico del sur de la provincia de Mendoza", respondió el Ejecutivo.

manuel adorni congreso

Ley de Emergencia en Discapacidad

Otra de las preguntas estuvo orientada a conocer el estado de avance de la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. En ese sentido, se explicó que existe una reorganización del sistema con la incorporación del área de discapacidad al Ministerio de Salud para mejorar controles y uso de recursos. En cuanto a las pensiones, se señaló que el nuevo esquema de pensiones no contributivas por discapacidad está en proceso de implementación.

Minería

El informe también abordó la actividad minera y los mecanismos de transparencia, en particular en el marco de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI). La respuesta oficial indicó que Argentina continúa avanzando en la publicación de informes periódicos que incluyen datos sobre producción, exportaciones y regalías. En ese esquema, se incorporaron las provincias como unidades de análisis, entre ellas Mendoza.

Manuel Adorni enfrenta al Congreso

Manuel Adorni se presentará este miércoles ante la Cámara de Diputados de la Nación acompañado en el recinto por el propio presidente Javier Milei. También estará la secretaria general de la presidencia Karina Milei, ministros y legisladores aliados.

Según adelantaron fuentes oficiales, Adorni abrirá su exposición con un discurso de aproximadamente una hora en el que pondrá el foco en los principales ejes de gestión del Gobierno. Entre ellos: la estabilidad macroeconómica, la desaceleración de la inflación, el superávit fiscal y las reformas estructurales impulsadas

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