El "nuevo" patrimonio de Adorni creció en el gobierno de Milei más del triple que la inflación

El Jefe de Gabinete mejoró sus ingresos desde que accedió a la función pública.

El mapa de las fortunas del Poder Ejecutivo se reconfiguró tras la presentación de la declaración jurada de Manuel Adorni , pero el dato clave surge al cruzar esos números con la inflación acumulada del período.

Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025 (fecha de ciere de las últimas DDJJ de los funcionarios públicos), la inflación acumulada fue del 260% , lo que permite distinguir qué funcionarios lograron incrementar su patrimonio en términos reales y cuáles quedaron rezagados frente a la suba de precios .

“No soy un chorro” Manuel Adorni remarcó que todos sus ahorros los hizo “en la actividad privada” y afirmó: “Jamás tuve un cargo público, el primero fue en 2023”. https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/mylNYzjOQw

El jefe de Gabinete declaró un patrimonio $944.575.052 , frente a los $107,8 millones que dclaró al ingresar a la función pública , lo que implica un incremento cercano al 776% .

De esta manera, más que triplica la inflación del período, posicionándose como el funcionario con mayor crecimiento real dentro del Gabinete.

El salto se explica en gran medida por la incorporación de activos previamente no declarados, entre ellos los ya célebres ahorros en dólares vinculados a inversiones en Bitcoin realizadas en 2013.

Embed "No lo declaramos porque la manera de escaparte de la vieja política era ahorrando en negro"



Al explicar su situación patrimonial, Manuel Adorni contó que invirtió en Bitcoin en 2014 y sostuvo que, tras "reconstruir la historia" junto a su esposa, calcularon que obtuvieron… pic.twitter.com/LMPESTjI4w — El Destape (@eldestapeweb) June 11, 2026

Qué funcionarios del gobierno de Milei le ganaron a la inflación

Con el umbral del 260%, tres funcionarios lograron superar la inflación acumulada, consolidando una mejora real de sus patrimonios:

Manuel Adorni : +776%

: +776% Karina Milei : de $1,7 millones a $11 millones ( +547% )

: de $1,7 millones a $11 millones ( ) Luis “Toto” Caputo : de $2.307 millones a $11.851 millones ( +414% )

: de $2.307 millones a $11.851 millones ( ) Javier Milei: de $54 millones a $206 millones (+281%)

En estos casos, el crecimiento patrimonial no solo acompañó la suba de precios, sino que la superó ampliamente.

javier milei, karina milei, apertura de sesiones Los hermanos Milei le ganaron a la inflación, según reflejan sus crecimientos patrimoniales. Foto: NA

Quiénes perdieron contra la inflación

Por el contrario, otros integrantes del Gabinete —según lo declarado en sus respectivas DDJJ— quedaron por debajo del 260%, lo que implica una caída en términos reales:

Pablo Quirno : de $160 millones a $438 millones ( +174% )

: de $160 millones a $438 millones ( ) Sandra Pettovello: de $52 millones a $78 millones (+50%)

En estos casos, aunque los patrimonios crecieron en valores nominales, no lograron compensar completamente el impacto inflacionario.