El "nuevo" patrimonio de Adorni creció en el gobierno de Milei más del triple que la inflación

El mapa de las fortunas del Poder Ejecutivo se reconfiguró tras la presentación de la declaración jurada de Manuel Adorni, pero el dato clave surge al cruzar esos números con la inflación acumulada del período.
Con la presentación de la DDJJ, la riqueza del Jefe de Gabinete dio un salto del 776% entre diciembre de 2023 y 2025. Qué funcionarios le ganaron o perdieron contra la inflación.
El mapa de las fortunas del Poder Ejecutivo se reconfiguró tras la presentación de la declaración jurada de Manuel Adorni, pero el dato clave surge al cruzar esos números con la inflación acumulada del período.
Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025 (fecha de ciere de las últimas DDJJ de los funcionarios públicos), la inflación acumulada fue del 260%, lo que permite distinguir qué funcionarios lograron incrementar su patrimonio en términos reales y cuáles quedaron rezagados frente a la suba de precios.
El jefe de Gabinete declaró un patrimonio $944.575.052, frente a los $107,8 millones que dclaró al ingresar a la función pública, lo que implica un incremento cercano al 776%.
De esta manera, más que triplica la inflación del período, posicionándose como el funcionario con mayor crecimiento real dentro del Gabinete.
El salto se explica en gran medida por la incorporación de activos previamente no declarados, entre ellos los ya célebres ahorros en dólares vinculados a inversiones en Bitcoin realizadas en 2013.
Con el umbral del 260%, tres funcionarios lograron superar la inflación acumulada, consolidando una mejora real de sus patrimonios:
En estos casos, el crecimiento patrimonial no solo acompañó la suba de precios, sino que la superó ampliamente.
Por el contrario, otros integrantes del Gabinete —según lo declarado en sus respectivas DDJJ— quedaron por debajo del 260%, lo que implica una caída en términos reales:
En estos casos, aunque los patrimonios crecieron en valores nominales, no lograron compensar completamente el impacto inflacionario.