14 de junio de 2026
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Manuel Adorni

El "nuevo" patrimonio de Adorni creció en el gobierno de Milei más del triple que la inflación

Con la presentación de la DDJJ, la riqueza del Jefe de Gabinete dio un salto del 776% entre diciembre de 2023 y 2025. Qué funcionarios le ganaron o perdieron contra la inflación.

El Jefe de Gabinete mejoró sus ingresos desde que accedió a la función pública.

El Jefe de Gabinete mejoró sus ingresos desde que accedió a la función pública.

Foto: Cristian Lozano

Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025 (fecha de ciere de las últimas DDJJ de los funcionarios públicos), la inflación acumulada fue del 260%, lo que permite distinguir qué funcionarios lograron incrementar su patrimonio en términos reales y cuáles quedaron rezagados frente a la suba de precios.

Manuel Adorni, el miembro del gabinete que más se enriqueció en la era Milei

El jefe de Gabinete declaró un patrimonio $944.575.052, frente a los $107,8 millones que dclaró al ingresar a la función pública, lo que implica un incremento cercano al 776%.

De esta manera, más que triplica la inflación del período, posicionándose como el funcionario con mayor crecimiento real dentro del Gabinete.

El salto se explica en gran medida por la incorporación de activos previamente no declarados, entre ellos los ya célebres ahorros en dólares vinculados a inversiones en Bitcoin realizadas en 2013.

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Qué funcionarios del gobierno de Milei le ganaron a la inflación

Con el umbral del 260%, tres funcionarios lograron superar la inflación acumulada, consolidando una mejora real de sus patrimonios:

  • Manuel Adorni: +776%
  • Karina Milei: de $1,7 millones a $11 millones (+547%)
  • Luis “Toto” Caputo: de $2.307 millones a $11.851 millones (+414%)
  • Javier Milei: de $54 millones a $206 millones (+281%)

En estos casos, el crecimiento patrimonial no solo acompañó la suba de precios, sino que la superó ampliamente.

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Los hermanos Milei le ganaron a la inflaci&oacute;n, seg&uacute;n reflejan sus crecimientos patrimoniales.

Los hermanos Milei le ganaron a la inflación, según reflejan sus crecimientos patrimoniales.

Quiénes perdieron contra la inflación

Por el contrario, otros integrantes del Gabinete —según lo declarado en sus respectivas DDJJ— quedaron por debajo del 260%, lo que implica una caída en términos reales:

  • Pablo Quirno: de $160 millones a $438 millones (+174%)
  • Sandra Pettovello: de $52 millones a $78 millones (+50%)

En estos casos, aunque los patrimonios crecieron en valores nominales, no lograron compensar completamente el impacto inflacionario.

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