El polémico proyecto de Karen Reichardt: qué dice sobre la regulación de criaderos y por qué abrió un debate

El proyecto presentado por la diputada Karen Reichardt para regular criaderos , refugios y hogares de tránsito abrió un intenso debate en todo el país. Aunque el texto promete mejorar los controles y la trazabilidad , especialistas y proteccionistas alertan sobre el impacto que podría tener en quienes rescatan animales abandonados.

La propuesta, identificada como proyecto de ley 3401-D-2026 , sostiene que actualmente existe una marcada dispersión normativa entre provincias y municipios, situación que, según sus fundamentos, favorece vacíos de control, casos de maltrato, hacinamiento, abandono y reproducción irresponsable . En ese contexto, busca fijar estándares mínimos de bienestar animal , sanidad, trazabilidad y fiscalización, respetando las competencias de las jurisdicciones locales.

Uno de los argumentos centrales de Reichardt es que la Ley 14.346 de protección contra el maltrato animal resulta insuficiente para prevenir estas problemáticas. Según la legisladora, la normativa vigente tiene un carácter principalmente penal y sanciona el maltrato una vez ocurrido, pero no establece controles administrativos sobre el funcionamiento de criaderos, refugios o establecimientos donde se alojan y comercializan animales. Por ese motivo, la iniciativa no modifica esa legislación, sino que propone complementarla.

Karen Reichardt, la diputada de La Libertad Avanza que busca regularizar, habilitar, fiscalizar y controlar establecimientos que alberguen animales de compañía.

Asimismo, el texto incorpora como principio rector el reconocimiento de los animales de compañía como seres sintientes , aunque aclara expresamente que ello no modifica el régimen de propiedad establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación . También adopta las denominadas Cinco Libertades como parámetro técnico para evaluar el bienestar animal y sostiene que una regulación uniforme contribuiría a fortalecer la prevención de zoonosis y el control epidemiológico.

El punto que generó mayor rechazo

La mayor parte de las críticas se concentra en un aspecto puntual: el proyecto incorpora dentro del mismo sistema regulatorio a los criaderos comerciales y a los refugios y organizaciones de rescate, pese a que cumplen funciones completamente diferentes.

Desde Proyecto Galgo Argentina cuestionaron duramente esa decisión y afirmaron que la iniciativa "cosifica a los animales y perpetúa su explotación". En la misma línea, sostuvieron: "Cuando el que rescata y el que vende terminan bajo el mismo registro, la ley no está del lado del que rescata. Está del lado del negocio".

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La organización también advirtió que las exigencias administrativas, edilicias y sanitarias previstas por la ley podrían convertirse en una carga difícil de afrontar para refugios y rescatistas independientes. Según señalaron, los costos derivados de auditorías, protocolos, controles veterinarios y trámites de habilitación representarían una barrera que terminaría afectando a entidades que funcionan gracias al trabajo voluntario y las donaciones.

La polémica llegó a la televisión: el cruce entre Karen Reichardt y Matilda Blanco

El debate trascendió el ámbito legislativo y alcanzó la televisión. Durante una participación en el programa LAM, emitido por América TV, Karen Reichardt protagonizó un fuerte cruce con la panelista Matilda Blanco.

En plena discusión, Blanco le reclamó que "pidiera disculpas a los animales y proteccionistas" y la acusó de querer legalizar la venta de animales, además de calificarla como una persona "comprada". La diputada rechazó esas afirmaciones, respondió tratándola de "maleducada" y, tras varios minutos de tensión, le gritó: "¡Callate la boca, boba, bruta, sos una bruta!", antes de quitarse el micrófono y abandonar el estudio en vivo.

Posteriormente, la actriz y modelo Nicole Neumann también opinó sobre la iniciativa y manifestó que "los criaderos no deben existir más, porque las perras no son máquinas de parir. Está mal".

Especialistas cuestionan la unificación del régimen

Las críticas también llegaron desde el ámbito profesional. El médico veterinario Enrique Romero consideró que la diputada "está equivocadísima" al intentar establecer un mismo criterio legal para criaderos y refugios.

El especialista explicó que ambos espacios responden a lógicas completamente distintas. Mientras que "los criaderos son una actitud comercial", afirmó que "los refugios son una actitud solidaria", por lo que entiende que no deberían recibir el mismo tratamiento normativo.

Además, Romero sostuvo que los refugios administrados por rescatistas independientes no constituyen la solución estructural al problema de la superpoblación animal, sino una respuesta transitoria frente a la ausencia de políticas públicas sostenidas. En ese sentido, remarcó que la herramienta más efectiva continúa siendo la castración masiva, una estrategia que, según aseguró, actualmente se encuentra "freezada".