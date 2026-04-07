7 de abril de 2026
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Por qué es histórico el fallo que reconoció a animales como "seres sintientes" en Mendoza

Una condena efectiva por maltrato animal en Mendoza marcó un precedente inédito. Cuáles son los antecedentes en Mendoza y qué significa "seres sintientes".

Es la primera vez que en Mendoza se aplica una condena de cumplimiento efectivo en un caso de estas características

Es la primera vez que en Mendoza se aplica una condena de cumplimiento efectivo en un caso de estas características

 Por Carla Canizzaro

Una sentencia inédita marcó un antes y un después en Mendoza. Por primera vez, la Justicia provincial dictó una condena de cumplimiento efectivo por maltrato animal y reconoció a seis perros como "seres sintientes", un concepto que redefine la forma en que la ley entiende a los animales.

Detrás del fallo hay una historia de sufrimiento, pero también de rescate y avance jurídico. Yuma, Barbucha, Bigotes, Tornadito, Indio y Carmela fueron víctimas de graves episodios de crueldad que hoy encuentran un precedente judicial.

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Qué significa que los animales sean "seres sintientes"

El término "seres sintientes" no es solo simbólico: implica un cambio profundo. Significa reconocer que los animales no son cosas, sino individuos capaces de sentir dolor, sufrimiento, miedo, pero también afecto y bienestar.

Este enfoque se apoya en evidencia científica y en una tendencia global que impulsa legislaciones más avanzadas en materia de derechos animales. Bajo esta mirada, los animales pasan a ser considerados sujetos de derecho, lo que obliga a la Justicia a tratarlos como víctimas y no como objetos.

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La Justicia provincial dictó una condena de cumplimiento efectivo por maltrato animal y reconoció a seis perros como

La Justicia provincial dictó una condena de cumplimiento efectivo por maltrato animal y reconoció a seis perros como "seres sintientes"

En Mendoza, este concepto comenzó a tomar fuerza en casos anteriores. Entre 2015 y 2016, ya había sido utilizado en un expediente por maltrato animal en San Martín. Más recientemente, en 2025, un fallo reconoció a dos caballos (Patroclo y Aragón) como seres sintientes y sujetos de derecho, en una causa por explotación en condiciones extremas.

El caso que conmocionó a Las Heras

Todo comenzó en enero, en el departamento de Las Heras. Vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar alaridos y signos evidentes de sufrimiento animal en una vivienda particular.

A partir de la denuncia, intervino la Asociación Protectora de Equinos Mendocinos Podemos Ayudarlos (PEMPA), que decidió involucrarse en el caso. Con el patrocinio del abogado Jerónimo Allende, lograron avanzar judicialmente hasta obtener un allanamiento.

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Vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar alaridos y signos evidentes de sufrimiento animal

Vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar alaridos y signos evidentes de sufrimiento animal

El resultado fue impactante: los seis perros fueron rescatados en condiciones deplorables, evidenciando un cuadro claro de maltrato y abandono.

Un fallo que sienta precedente

El pasado miércoles, el juez Gabriel Bragagnolo, del Juzgado Penal Colegiado Nº2, dictó una condena efectiva de dos meses y un día de prisión para el agresor, quien quedó inmediatamente detenido. Aunque la duración de la pena puede parecer breve, destacaron que el verdadero valor del fallo radica en su carácter histórico y ejemplificador.

Es la primera vez que en Mendoza se aplica una condena de cumplimiento efectivo en un caso de estas características.

Además, la Justicia dispuso la custodia definitiva de los seis perros a PEMPA, garantizando su protección y recuperación. Desde la organización señalaron: "Continuaremos trabajando para fortalecer estos avances y promover una Justicia cada vez más comprometida con la protección de los animales".

Un cambio de paradigma en la Justicia

Más allá del caso puntual, la sentencia refleja una transformación más amplia. Reconocer a los animales como seres sintientes implica dejar atrás una concepción legal que los ubicaba como objetos y avanzar hacia una mirada que los reconoce como individuos con derechos propios.

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Reconocer a los animales como seres sintientes implica dejar atrás una concepción legal que los ubicaba como objetos

Reconocer a los animales como seres sintientes implica dejar atrás una concepción legal que los ubicaba como objetos

En Mendoza, estos fallos no solo castigan el maltrato: marcan el inicio de una nueva etapa, donde el dolor animal deja de ser invisible y comienza a tener un lugar central en la Justicia.

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