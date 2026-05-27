Hallaron muerta a Ana Lía Corte en Bariloche tras casi tres semanas de búsqueda

Sus allegados la describieron como una mujer "alegre, cariñosa y muy familiera".

La ciudad de Bariloche se encuentra conmocionada tras el hallazgo del cuerpo de Ana Lía Corte , la mujer de 52 años que era intensamente buscada desde el pasado 8 de mayo. El hallazgo se produjo en un barranco ubicado cerca del cementerio municipal, en el barrio Arrayanes , una zona que ya había sido rastrillada previamente por efectivos de la Policía de Río Negro.

Según informó Noticias Argentinas, fueron vecinos del lugar quienes alertaron a las autoridades tras detectar restos humanos en el sector. A partir del aviso, el Ministerio Público Fiscal desplegó un importante operativo durante la tarde del martes y ordenó preservar el área para avanzar con las tareas periciales y de rastrillaje, que se extendieron durante toda la noche.

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Aunque todavía restan los resultados oficiales de la autopsia y de las pruebas genéticas, familiares de la víctima confirmaron la noticia en las últimas horas.

Los restos fueron trasladados a la morgue del hospital local, donde el Cuerpo Médico Forense realiza las evaluaciones correspondientes. Además, las muestras extraídas serán analizadas en el Laboratorio de Genética Forense del Ministerio Público Fiscal para confirmar la identidad mediante estudios de ADN.

ana lía corte, bariloche, hallazgo La mujer de 52 años estaba desaparecida desde el 8 de mayo. Foto: NA

Quién era Ana Lía Corte

Ana Lía Corte trabajaba como instructora de purna yoga, una disciplina que combina posturas físicas, técnicas de respiración, meditación, relajación y mantras.

Sus allegados la describieron como una mujer "alegre, cariñosa y muy familiera". También trascendió que en 2001 se casó con Milton Marques, un guía de montaña brasileño al que conoció en Bariloche. La pareja tenía un hijo de 12 años.

Tras conocerse el hallazgo, Marques publicó un emotivo mensaje dedicado a su esposa y agradeció el acompañamiento recibido durante la búsqueda. "Con el corazón lleno de gratitud, quiero agradecerle a cada uno de ustedes por el cuidado, el cariño y la dedicación incansable en la búsqueda de Ana Lía. El apoyo de todos fue mi cable a tierra".

ana lía corte, bariloche En 2001 se casó con Milton Marques, un guía de montaña brasileño al que conoció en Bariloche.

La investigación y los antecedentes

Por su parte, Cecilia, prima de la mujer, reveló que Ana Lía atravesaba problemas de salud mental y se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico por depresión e insomnio. Además, recordó que en 2021 había protagonizado un episodio similar, cuando desapareció y fue encontrada tiempo después cerca de la costa de un lago.

Mientras tanto, los investigadores trabajan para obtener impresiones dactilares y avanzar con la identificación formal del cuerpo. También esperan el resultado de una pericia papiloscópica realizada sobre los restos hallados en el barrio Arrayanes.