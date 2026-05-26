26 de mayo de 2026
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Accidente vial

Terrible accidente vial en Luján de Cuyo: un hombre se salvó de milagro

Un grave accidente vial ocurrió esta mañana cerca del cruce de Ruta 14 y la Variante Palmira, en Luján de Cuyo.

Así quedó el auto que manejaba la víctima.&nbsp;

Así quedó el auto que manejaba la víctima. 

 Por Pablo Segura

Un hombre de 45 años se salvó de milagro tras protagonizar un terrible accidente vial en la Variante Palmira, a la altura de Luján de Cuyo a primera hora de la mañana de este martes, al parecer, luego de que el auto sufriera el reventón de uno de sus neumáticos.

El siniestro ocurrió cerca de las 6.30 en la Variante Palmira-San Roque, a unos 3 kilómetros de la Ruta 14, en Luján de Cuyo.

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Auto vuelco
Un enfermero se salvó de milagro tras sufrir un accidente vial en Luján de Cuyo.

Un enfermero se salvó de milagro tras sufrir un accidente vial en Luján de Cuyo.

El damnificado, un enfermero de 45 años, sólo sufrió golpes leves y aseguró a las autoridades policiales que trabajaron en la escena, que no necesitaba asistencia médica. En tanto que su auto sufrió importantes daños.

Terrible accidente vial en Luján de Cuyo: un hombre se salvó de milagro

Según las primeras informaciones, el hombre manejaba un Chevrolet Aveo, patente LMY973, por la Variante Palmira-San Roque, hacia el este provincial.

A unos tres kilómetros del cruce con Ruta 14 de Luján de Cuyo, el auto sufrió el reventón de uno de sus neumáticos, por lo que el conductor coche perdió el dominio del rodado y volcó, quedando sobre el cantero central.

En la escena del siniestro trabajó personal de Policía de Seguridad Vial, efectivos del Destacamento Agente Cannova y Científica, entre otros.

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