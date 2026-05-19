19 de mayo de 2026
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Accidente vial

Accidente vial en Guaymallén: chocó contra el guardarraíl al esquivar un perro

Ocurrió en Costanera y Reconquista. El conductor de una camioneta perdió el control del vehículo e impactó contra el guardarraíl.

Cuando intentó esquivarlo, realizó una maniobra que derivó en la pérdida de control del rodado.

Cuando intentó esquivarlo, realizó una maniobra que derivó en la pérdida de control del rodado.

Foto: Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia
 Por Carla Canizzaro

Un conductor resultó lesionado este mediodía tras protagonizar un accidente vial en el departamento de Guaymallén. El hecho ocurrió luego de que un perro se atravesara en la calzada, provocando que el hombre perdiera el control de la camioneta y terminara impactando contra el guardarraíl.

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El siniestro se registró cerca de las 12 en la intersección de Costanera y Reconquista. De acuerdo con la información que brindaron fuentes policiales, el conductor circulaba a bordo de una camioneta Chevrolet S10 que no tenía patente colocada.

Según relató el propio automovilista, se desplazaba hacia el norte cuando un perro se cruzó repentinamente sobre la calzada. Cuando intentó esquivarlo, realizó una maniobra que derivó en la pérdida de control del rodado.

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Como consecuencia del impacto contra el guardarraíl, el hombre sufrió un traumatismo leve

Como consecuencia del impacto contra el guardarraíl, el hombre sufrió un traumatismo leve

Como consecuencia del impacto contra el guardarraíl, el hombre sufrió un traumatismo leve en el sector polifacial derecho superior. Tras el accidente, la víctima fue asistida y posteriormente trasladada a la Clínica Francesa para recibir atención médica.

En el lugar trabajó personal policial y agentes de tránsito, quienes realizaron tareas de prevención y ordenamiento vehicular en la zona.

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