Accidente vial en Guaymallén: chocó contra el guardarraíl al esquivar un perro

Cuando intentó esquivarlo, realizó una maniobra que derivó en la pérdida de control del rodado.

Un conductor resultó lesionado este mediodía tras protagonizar un accidente vial en el departamento de Guaymallén . El hecho ocurrió luego de que un perro se atravesara en la calzada, provocando que el hombre perdiera el control de la camioneta y terminara impactando contra el guardarraíl.

Tremendo accidente vial entre un tren de cargas y una camioneta en Luján de Cuyo

El siniestro se registró cerca de las 12 en la intersección de Costanera y Reconquista . De acuerdo con la información que brindaron fuentes policiales, el conductor circulaba a bordo de una camioneta Chevrolet S10 que no tenía patente colocada.

Según relató el propio automovilista, se desplazaba hacia el norte cuando un perro se cruzó repentinamente sobre la calzada. Cuando intentó esquivarlo, realizó una maniobra que derivó en la pérdida de control del rodado.

accidente vial, guaymallén Como consecuencia del impacto contra el guardarraíl, el hombre sufrió un traumatismo leve Foto: Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia

Como consecuencia del impacto contra el guardarraíl, el hombre sufrió un traumatismo leve en el sector polifacial derecho superior. Tras el accidente, la víctima fue asistida y posteriormente trasladada a la Clínica Francesa para recibir atención médica.

En el lugar trabajó personal policial y agentes de tránsito, quienes realizaron tareas de prevención y ordenamiento vehicular en la zona.