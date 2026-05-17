El duro relato de la madre del policía que murió atropellado en la tragedia del Acceso Sur

La noche del 3 de mayo de 2024 quedó marcada para siempre en la vida de dos familias mendocinas . Un violento accidente vial en el Acceso Sur terminó con la vida del policía Leonardo Exequiel Alarcón y del preventor municipal Santiago David Velázquez , quienes fueron atropellados mientras realizaban tareas de prevención.

El conductor acusado es Hugo Martín Rodríguez , un sommelier que según la investigación, manejaba a alta velocidad y bajo los efectos del alcohol por la lateral Este del Acceso Sur, a la altura de calle Sarmiento, en Godoy Cruz. Cerca de las 23 embistió a ambos agentes , quienes sufrieron graves heridas y fallecieron posteriormente.

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En diálogo con Sitio Andino, Graciela , madre de Leonardo Alarcón, relató el profundo dolor que atraviesa la familia desde la tragedia y expresó su malestar por las demoras en el proceso judicial.

El conductor acusado es Hugo Martín Rodríguez, un sommelier que según la investigación, manejaba a alta velocidad.

La mujer explicó que una de las audiencias de apelación vinculadas a la oposición a la elevación a juicio fue suspendida luego de que el imputado se presentara sin la notificación correspondiente y por sus propios medios, pese a encontrarse bajo prisión domiciliaria.

Según detalló, la jueza debió investigar esa situación, lo que consumió el tiempo previsto para la audiencia y generó nuevas demoras en la causa. Finalmente, a principios de este año se realizó una nueva audiencia en la que fueron rechazados los planteos de Rodríguez, quien intentaba declarar la nulidad del proceso y cuestionaba distintos elementos vinculados al operativo realizado aquella noche, como la señalización y la iluminación de la zona.

Para Graciela, estas maniobras "buscan dilatar el tiempo procesal".

"La impotencia y el desgaste emocional son enormes"

La madre del efectivo policial aseguró que el proceso judicial se encuentra "avanzado en un 80%" y destacó que, hasta el momento, las resoluciones han sido favorables para las familias de las víctimas, ya que la Justicia rechazó tanto los pedidos de nulidad como la solicitud de prórroga de prisión domiciliaria presentada por el acusado.

Sin embargo, reconoció que el paso del tiempo profundiza el desgaste emocional. "Sentimos mucha impotencia y un desgaste emocional enorme", expresó al recordar a su hijo Leonardo, quien dejó dos hijos pequeños.

El dolor sigue intacto, como si hubiese ocurrido ayer El dolor sigue intacto, como si hubiese ocurrido ayer

El pedido para que las leyes cambien

Graciela sostuvo además que intenta transmitir paciencia y fortaleza a sus otros hijos, aunque remarcó la necesidad urgente de modificar las leyes para evitar que tragedias similares vuelvan a repetirse.

"Las leyes son las que deben cambiar. Si no cambian, esto va a seguir repitiéndose en otros casos parecidos al nuestro. Es muy triste y desgastante esperar Justicia", enfatizó.

hugo martin rodriguez.jpg El conductor acusado es Hugo Martín Rodríguez, un sommelier según la investigación, manejaba a alta velocidad.

En ese sentido, recordó que días atrás otra agente de tránsito perdió la vida en circunstancias similares y en el mismo sector donde murió Leonardo.

"La pérdida fue irreparable"

La mujer describió la muerte de su hijo como una herida imposible de sanar y aseguró que la tragedia transformó para siempre la vida de toda la familia.

"La felicidad ya no va a volver a ser la misma. Perdimos ilusiones, proyectos y sueños junto a Leonardo", lamentó. Por último, insistió en la necesidad de endurecer las penas contempladas en el Código Penal para quienes provocan muertes al conducir alcoholizados.

"El que mata de esta manera tiene que pagar con una condena ejemplar", concluyó.

Cómo ocurrió el trágico accidente que conmocionó a Mendoza

El hecho ocurrió la noche del viernes 3 de mayo de 2024, una jornada que quedó marcada como uno de los episodios viales más trágicos de los últimos años en la provincia.

Accidente vial en Godoy Cruz.jpeg El hecho ocurrió la noche del viernes 3 de mayo de 2024.

De acuerdo con la investigación, Rodríguez Cáceres, sommelier de profesión, conducía por el Acceso Sur con 2,68 gramos de alcohol por litro de sangre, más de cinco veces el límite permitido.

En esas circunstancias, atropelló a un policía y a un agente de tránsito de la Municipalidad de Godoy Cruz que se encontraban trabajando en un operativo vial. En medio del operativo, una camioneta Ford EcoSport roja apareció a altísima velocidad y embistió violentamente a dos de los agentes que se encontraban trabajando en la calzada.