Así fueron los allanamientos contra la banda que robaba a choferes de aplicaciones en Mendoza

El operativo contó con la participación de distintas divisiones de la Dirección General de Investigaciones

La investigación por los reiterados asaltos a choferes de aplicaciones de viajes en Mendoza registró un importante avance en las últimas horas. Tras una serie de 21 allanamientos simultáneos , la Policía logró detener a u no de los principales sospechosos de integrar la denominada "banda de los falsos pasajeros" , organización delictiva que operaba principalmente en Las Heras y Capital .

Además de la captura del presunto cabecilla, durante los procedimientos se secuestraron armas de fuego y distintos elementos considerados de relevancia para la causa , los cuales quedaron a disposición de la Justicia.

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De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, los delincuentes utilizaban la aplicación de viajes Maxim para captar a las víctimas. El modus operandi estaba cuidadosamente organizado: solicitaban viajes mediante la plataforma, fijaban puntos de encuentro en inmediaciones de barrios conflictivos y, una vez que el conductor llegaba al lugar, era asaltado.

Tras cometer los robos, los sospechosos escapaban rápidamente hacia sectores considerados de difícil acceso para los efectivos policiales

A partir de las denuncias radicadas por las víctimas y las tareas investigativas desarrolladas por la Unidad Investigativa de Las Heras, los pesquisas lograron identificar a un grupo de sospechosos y avanzar sobre el principal apuntado en la causa.

allanamiento, policía de mendoza, robo Tras una serie de 21 allanamientos simultáneos, la Policía logró detener a uno de los principales sospechosos Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Qué dijo la Policía sobre la investigación

En diálogo con Sitio Andino, el jefe policial Alberto Gallardo explicó cómo se desarrolló el operativo llevado adelante el pasado jueves. "A través de las denuncias fueron analizando conductas, patrones y formas de actuar. Con esa información realizaron trabajos de campo y pudieron encontrar indicios que vinculan a un grupo de sospechosos", detalló.

Gallardo agregó además que los allanamientos "se realizaron con resultados satisfactorios y las personas involucradas fueron puestas a disposición de la Justicia".

allanamiento, policía de mendoza, robo Durante los procedimientos se secuestraron armas de fuego y distintos elementos. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

La ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, supervisó personalmente parte de los operativos realizados por la Policía de Mendoza y confirmó la detención de uno de los presuntos líderes de la organización. "Ya está detenido uno de los principales cabecillas que se venía especialmente a buscar", afirmó la funcionaria.

Embed Detuvimos al cabecilla de una de las bandas que venía atacando a choferes de aplicaciones en Mendoza.



Después de una investigación y 21 allanamientos simultáneos en Las Heras y Capital, la Policía de Mendoza logró detener al principal sospechoso que era buscado por esta causa. pic.twitter.com/1OL9PrEI9u — M Mercedes Rus (@MercedesRus1) May 14, 2026

Además, sostuvo que durante los procedimientos "se encontró evidencia que lo relaciona efectivamente con varios asaltos a choferes de aplicaciones".

Ocho aprehendidos y armas secuestradas

Como resultado parcial de las medidas judiciales, ocho personas fueron aprehendidas, mientras que también se concretó la captura de un hombre que era intensamente buscado por la Justicia en el marco de esta investigación.

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Durante los allanamientos, los efectivos secuestraron tres armas de fuego, además de otros elementos que serán incorporados al expediente.

El operativo contó con la participación de distintas divisiones de la Dirección General de Investigaciones, efectivos de la UEP, Infantería y otras unidades especiales de la Policía de Mendoza.