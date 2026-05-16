16 de mayo de 2026
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Accidente vial

Trágico accidente en Luján de Cuyo: un motociclista perdió la vida

Un motociclista murió tras un trágico accidente vial ocurrido durante la madrugada en Luján de Cuyo. En esta nota, todos los detalles del hecho.

Trágico accidente en Luján de Cuyo: un motociclista perdió la vida

Trágico accidente en Luján de Cuyo: un motociclista perdió la vida

 Por Juan Pablo Strappazzon

Durante la madrugada de este sábado, un motociclista de 25 años de edad perdió la vida tras protagonizar un trágico accidente vial en el departamento de Luján de Cuyo. El siniestro ocurrió alrededor de la 1.20 sobre calle Malabia. A continuación, todos los detalles del hecho.

Cómo fue el trágico accidente en el que murió un motociclista en Luján de Cuyo

Según informaron fuentes oficiales, el accidente ocurrió cuando un joven identificado como D. C., de 25 años, circulaba a bordo de una motocicleta Keller 110cc por calle Malabia, en Luján de Cuyo. Por motivos que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control del rodado y terminó impactando contra varios postes ubicados al costado de la calzada.

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Tras un llamado al 911, personal médico del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegó rápidamente al lugar y constató el fallecimiento del motociclista en el sitio debido a la gravedad de las heridas sufridas.

En la escena trabajó Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y determinar cómo se produjo el siniestro vial. La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo.

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