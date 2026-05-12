12 de mayo de 2026
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Accidente vial

Accidente vial y control de alcoholemia positivo en Las Heras

Un hombre protagonizó un accidente vial en Las Heras y luego dio positivo en el control de alcoholemia.

El accidente vial ocurrió esta madrugada en Las Heras. (Foto ilustrativa).

El accidente vial ocurrió esta madrugada en Las Heras. (Foto ilustrativa).

 Por Pablo Segura

Un hombre protagonizó un insólito episodio en Las Heras luego de un accidente vial y al ser entrevistado por personal policial dijo que perdió el dominio de su moto al evitar embestir a un gato que cruzó la calle, aunque luego el control de alcoholemia arrojó un resultado sorprendente: 2,4 gramos.

El accidente vial ocurrió a las 2.30 de este martes en el cruce de las calles Álvarez Condarco y Dorrego, en Las Heras y ahora el protagonista del siniestro deberá afrontar un proceso contravencional, con multas millonarias y una serie de requisitos a cumplir.

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Afortunadamente para él, al menos resultó ileso de la colisión y no hizo falta un traslado a un hospital, confirmaron fuentes policiales.

Accidente vial y control de alcoholemia positivo en Las Heras

Según fuentes policiales, a las 2.30 se notificó un accidente vial en la dirección mencionada y cuando los efectivos llegaron al lugar encontraron a un motociclista que había sufrido un choque.

Los uniformados entrevistaron al conductor y este aseguró que perdió el dominio del rodado por un gato, lo que le provocó una brusca caída al asfalto.

Sin embargo, los policías advirtieron un estado de ebriedad, por lo que decidieron hacer el control de alcoholemia y el mismo arrojó resultado positivo de 2,46 gramos de alcohol por litro de sangre.

De esta forma y por directivas de la justicia, la moto fue retenida y trasladada a Playa de Secuestros de Las Heras. En tanto que se inició el proceso contravencional mencionado.

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