Accidente vial y control de alcoholemia positivo en Las Heras

Un hombre protagonizó un insólito episodio en Las Heras luego de un accidente vial y al ser entrevistado por personal policial dijo que perdió el dominio de su moto al evitar embestir a un gato que cruzó la calle, aunque luego el control de alcoholemia arrojó un resultado sorprendente: 2,4 gramos.
El accidente vial ocurrió a las 2.30 de este martes en el cruce de las calles Álvarez Condarco y Dorrego, en Las Heras y ahora el protagonista del siniestro deberá afrontar un proceso contravencional, con multas millonarias y una serie de requisitos a cumplir.