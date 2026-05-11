11 de mayo de 2026
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San Rafael

San Rafael: docente acusado de grooming zafó de ir a la cárcel

El reconocido docente Elbio Bruschi, reconocido en San Rafael por su trayectoria, fue sometido a juicio por un caso de grooming.

Elbio Bruschi -en el medio- durante un reconocimiento en el Consejo Deliberante de San Rafael.&nbsp;

Elbio Bruschi -en el medio- durante un reconocimiento en el Consejo Deliberante de San Rafael. 

 Por Pablo Segura

La Justicia condenó este lunes a Elbio Bruschi, el docente de San Rafael que había sido sometido a juicio tras una denuncia vinculada a presuntos hechos de grooming y mensajes inapropiados enviados a una alumna. Finalmente, el tribunal resolvió absolverlo del delito de grooming, aunque sí lo encontró culpable por el envío de “mensajes indignos y violentos”.

La sentencia estableció una pena de seis meses de prisión en suspenso y un año de inhabilitación para ejercer la docencia, en un fallo que generó repercusión en el ámbito educativo y judicial del sur mendocino.

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Bruschi había cobrado notoriedad años atrás en San Rafael por su trayectoria como docente e incluso había recibido reconocimientos públicos. Sin embargo, la denuncia presentada en su contra derivó en una investigación judicial y posteriormente en un juicio oral que despertó gran expectativa en la comunidad.

El fallo judicial y la absolución por grooming

Durante el proceso judicial, la acusación apuntaba inicialmente al delito de grooming, figura penal vinculada al acoso de menores mediante medios digitales con fines sexuales. No obstante, el tribunal entendió que no existieron elementos suficientes para sostener esa imputación.

A pesar de ello, los jueces consideraron acreditado el envío de mensajes considerados impropios y violentos hacia una alumna, motivo por el cual Bruschi terminó siendo condenado a una pena menor y de cumplimiento condicional (incumplimiento de los deberes de funcionario público).

La resolución implica que el docente no deberá cumplir prisión efectiva, aunque sí quedará inhabilitado para dar clases durante un año. Asimismo, la causa volvió a poner en debate la responsabilidad de los docentes y el vínculo con estudiantes dentro y fuera del ámbito escolar.

El fallo se conoció este lunes y marca el cierre de un caso que había generado fuerte repercusión pública en San Rafael.

Producción periodística: Cristian Pérez Barceló.

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