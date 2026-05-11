Comienza el Hot Sale 2026: promociones, consejos y claves para comprar sin caer en estafas

Hot Sale 2026 , uno de los eventos de comercio electrónico más esperados del año en Argentina comenzó este lunes. Durante tres días, las principales marcas y tiendas del país concentrarán promociones, descuentos y estrategias de venta que apuntan a potenciar el consumo online.

Según la información oficial, la edición 2026 se desarrollará desde las 00 del lunes 11 de mayo hasta las 23:59 del miércoles 13 . Serán 72 horas atravesadas por ofertas, cuotas y promociones bancarias en distintos rubros. Aunque algunas empresas suelen extender beneficios algunos días más, el mayor movimiento suele concentrarse durante las primeras horas del evento.

Quiénes cobran este lunes 11 de mayo según el cronograma de ANSES

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 11 de mayo de 2026

El Hot Sale 2026 tendrá lugar del lunes 11 al miércoles 13 de mayo.

Algunas de las empresas adheridas que figuran en el sitio web del Hot Sale son:

Frávega,

Farmacity,

Vea,

Carrefour,

Jumbo

Easy

Naldo

Personal

Adidas

Dexter

Iberia

Almundo

Andesmar

Despegar

Plataforma10

Los rubros alcanzados por el evento son variados y abarcan desde tecnología hasta turismo y artículos para el hogar. Según la organización, las categorías que participan:

Salud y belleza

Electro y tecnología

Indumentaria y calzado

Viajes

Deportes y fitness

Muebles, hogar y decoración

Motos y autos

Bebés y niños

Servicios y varios

tarjeta de crédito.jpg Numerosos rubros tienen descuentos por tres días.

Cómo evitar estafas y ciberdelitos durante el Hot Sale

Ahora bien, la contra cara de este evento es que alienta el aumento de estafas, sitios falsos y maniobras de ciberdelito. Por eso, es necesario estar atento y tomar algunas prevenciones antes de concretar una compra online:

Ingresar únicamente a sitios oficiales o reconocidos . Lo recomendable es acceder desde la web oficial del Hot Sale o escribir directamente la dirección en el navegador.

. Lo recomendable es acceder o escribir directamente la dirección en el navegador. Verificar que la página tenga conexión segura , observando que la dirección comience con “https://” y cuente con el ícono del candado.

, observando que la dirección y cuente con el Desconfiar de promociones demasiado llamativas o precios muy por debajo del valor habitual de mercado.

de promociones demasiado llamativas o del valor habitual de mercado. Revisar las políticas de cambio , devolución y garantía antes de comprar.

, devolución y garantía antes de comprar. No compartir claves, códigos de verificación ni datos sensibles por teléfono, WhatsApp o redes sociales.

por teléfono, WhatsApp o redes sociales. Confirmar que la tienda cuente con el sello oficial del evento para evitar confusiones o páginas fraudulentas.

Recomendaciones para aprovechar mejor las ofertas

Más allá de los descuentos, especialistas también aconsejan planificar las compras para evitar gastos innecesarios o falsas promociones:

Comparar precios antes del evento para verificar si los descuentos son reales.

antes del evento para verificar si los descuentos son reales. Revisar las condiciones de financiación y la cantidad de cuotas disponibles.

y la cantidad de cuotas disponibles. Controlar los costos de envío , ya que pueden modificar el precio final.

, ya que pueden modificar el precio final. Leer las políticas de cambios y devoluciones .

. Actuar rápido en caso de encontrar una oferta conveniente, ya que muchos productos suelen agotarse durante las primeras horas.

comercio electronico Prevenir estafas es fundamental en este tipo de eventos.

Un evento que mueve el consumo online

El Hot Sale 2026 representa una oportunidad concreta de ahorro, especialmente para quienes ya tenían planificadas compras de tecnología, viajes o productos de mayor valor.

Sin embargo, también exige atención por parte de los consumidores. Comparar precios, revisar condiciones y confirmar que las ofertas sean reales es fundamental durante uno de los eventos comerciales más importantes del comercio electrónico argentino.