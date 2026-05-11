11 de mayo de 2026
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Administración Nacional de la Seguridad Social

ANSES: quiénes cobran este lunes 11 de mayo de 2026

ANSES informa que inicia el pago a jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo. También se abonan la Asignación Familiar y Universal por Hijo.

ANSES: quiénes cobran este lunes 11 de mayo de 2026

ANSES: quiénes cobran este lunes 11 de mayo de 2026

 Por Juan Pablo Strappazzon

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este lunes 11 de mayo. A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.

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ANSES: quiénes cobran este lunes 11 de mayo de 2026

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Las autoridades informaron que quienes perciban jubilaciones y pensiones por debajo del haber mínimo y tengan DNI finalizados en 0, recibirán su pago correspondiente.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Las personas con documentos terminados en 0 podrán cobrar este beneficio a través de Anses

Asignación por Embarazo

Con respecto a esta categoría, quienes tengan documentos concluidos en 0, podrán disponer del monto asignado.

Pensiones No Contributivas

Los beneficiarios con DNI finalizado en 0 y 1 ya tienen disponible el monto asignado.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Desde el 11 de mayo hasta el 10 de junio de 2026, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.

Prestación por Desempleo Plan 2

El organismo confirmó que en correspondencia al Plan 2 de abril, todas las terminaciones podrán obtener este importe hasta el 12 de mayo.

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Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

  • Documentos terminados en 0: 11 de mayo
  • Documentos terminados en 1: 12 de mayo
  • Documentos terminados en 2: 13 de mayo
  • Documentos terminados en 3: 14 de mayo
  • Documentos terminados en 4: 15 de mayo
  • Documentos terminados en 5: 18 de mayo
  • Documentos terminados en 6: 19 de mayo
  • Documentos terminados en 7: 20 de mayo
  • Documentos terminados en 8 y 9: 21 de mayo

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • Documentos terminados en 0 y 1: 22 de mayo
  • Documentos terminados en 2 y 3: 26 de mayo
  • Documentos terminados en 4 y 5: 27 de mayo
  • Documentos terminados en 6 y 7: 28 de mayo
  • Documentos terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • Documentos terminados en 0: 11 de mayo
  • Documentos terminados en 1: 12 de mayo
  • Documentos terminados en 2: 13 de mayo
  • Documentos terminados en 3: 14 de mayo
  • Documentos terminados en 4: 15 de mayo
  • Documentos terminados en 5: 18 de mayo
  • Documentos terminados en 6: 19 de mayo
  • Documentos terminados en 7: 20 de mayo
  • Documentos terminados en 8: 21 de mayo
  • Documentos terminados en 9: 22 de mayo

Asignación por Embarazo

  • Documentos terminados en 0: 11 de mayo
  • Documentos terminados en 1: 12 de mayo
  • Documentos terminados en 2: 13 de mayo
  • Documentos terminados en 3: 14 de mayo
  • Documentos terminados en 4: 15 de mayo
  • Documentos terminados en 5: 18 de mayo
  • Documentos terminados en 6: 19 de mayo
  • Documentos terminados en 7: 20 de mayo
  • Documentos terminados en 8: 21 de mayo
  • Documentos terminados en 9: 22 de mayo

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

  • Documentos terminados en 0 y 1: 13 de mayo
  • Documentos terminados en 2 y 3: 14 de mayo
  • Documentos terminados en 4 y 5: 15 de mayo
  • Documentos terminados en 6 y 7: 18 de mayo
  • Documentos terminados en 8 y 9: 19 de mayo

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

  • Primera quincena: todos los documentos desde el martes 12 de mayo al 10 de junio de 2026
  • Segunda quincena: todos los documentos desde el viernes 22 de mayo al 10 de junio de 2026

Pensiones No Contributivas

  • Documentos terminados en 0 y 1: 11 de mayo
  • Documentos terminados en 2 y 3: 12 de mayo
  • Documentos terminados en 4 y 5: 13 de mayo
  • Documentos terminados en 6 y 7: 14 de mayo
  • Documentos terminados en 8 y 9: 15 de mayo

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: 11 de mayo al 10 de junio

Desempleo Plan 1

  • Documentos terminados en 0 y 1: 22 de mayo
  • Documentos terminados en 2 y 3: 26 de mayo
  • Documentos terminados en 4 y 5: 27 de mayo
  • Documentos terminados en 6 y 7: 28 de mayo
  • Documentos terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Desempleo Plan 2

  • Abril: todas las terminaciones de documento desde el sábado 30 de abril al 12 de este mismo mes.

Quienes deseen conocer las últimas novedades pueden ingresar a “Mi ANSES” con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.

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