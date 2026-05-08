8 de mayo de 2026
ANSES: así quedaron las Pensiones No Contributivas en mayo de 2026

ANSES confirmó las fechas de cobro y los montos de las Pensiones No Contributivas para mayo. Conocé cuándo y cuánto cobrás.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Las Pensiones No Contributivas son prestaciones mensuales otorgadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). A través de sus canales oficiales, el organismo ya confirmó las fechas de cobro y los montos correspondientes que percibirán los beneficiarios durante mayo.

Pensiones No Contributivas: montos actualizados con bono y calendario de pagos de mayo

Las Pensiones No Contributivas (PNC) son prestaciones sociales destinadas a personas en situación de vulnerabilidad que no cuentan con los aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria. Este beneficio tiene como objetivo garantizar un respaldo económico a quienes no reúnen los requisitos para acceder a una pensión contributiva.

El programa alcanza a distintos grupos, entre ellos personas con discapacidad, adultos mayores sin cobertura previsional, madres de siete hijos o más y personas diagnosticadas con determinadas enfermedades.

A continuación, los montos actualizados de cada prestación, incluyendo el bono extraordinario de $70.000:

  • Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez: $345.221,87
  • Pensiones No Contributivas (PNC) para madres de siete hijos o más: $463.174,10
  • Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $384.539,27

En este contexto, ANSES también confirmó el calendario de pagos correspondiente a mayo:

  • Documentos terminados en 0 y 1: 11 de mayo
  • Documentos terminados en 2 y 3: 12 de mayo
  • Documentos terminados en 4 y 5: 13 de mayo
  • Documentos terminados en 6 y 7: 14 de mayo
  • Documentos terminados en 8 y 9: 15 de mayo

Si querés conocer el calendario de pagos completo de este mes, con las fechas detalladas de cobro para cada prestación y asignación social, podés consultarlo haciendo clic aquí.

