ANSES: así quedaron las Pensiones No Contributivas en mayo de 2026

Las Pensiones No Contributivas son prestaciones mensuales otorgadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). A través de sus canales oficiales, el organismo ya confirmó las fechas de cobro y los montos correspondientes que percibirán los beneficiarios durante mayo.
Pensiones No Contributivas: montos actualizados con bono y calendario de pagos de mayo
Las Pensiones No Contributivas (PNC) son prestaciones sociales destinadas a personas en situación de vulnerabilidad que no cuentan con los aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria. Este beneficio tiene como objetivo garantizar un respaldo económico a quienes no reúnen los requisitos para acceder a una pensión contributiva.
El programa alcanza a distintos grupos, entre ellos personas con discapacidad, adultos mayores sin cobertura previsional, madres de siete hijos o más y personas diagnosticadas con determinadas enfermedades.
A continuación, los montos actualizados de cada prestación, incluyendo el bono extraordinario de $70.000:
Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez: $345.221,87
Pensiones No Contributivas (PNC) para madres de siete hijos o más: $463.174,10
Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $384.539,27
En este contexto, ANSES también confirmó el calendario de pagos correspondiente a mayo: