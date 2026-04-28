28 de abril de 2026
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Atención Progresar: ANSES deposita pagos pendientes con fecha confirmada

La ANSES comienza a pagar montos adeudados de Progresar. Conocé quiénes cobran y cuándo se acreditan.

Atención Progresar: ANSES deposita pagos pendientes con fecha confirmada
Atención Progresar: ANSES deposita pagos pendientes con fecha confirmada
Por Juan Pablo Strappazzon

Recientemente, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que comenzará a depositar los montos pendientes del programa Progresar. A continuación, te contamos en detalle de qué se trata este pago, quiénes lo recibirán y en qué fechas se acreditará.

Becas Progresar
ANSES comienza a pagar montos adeudados de Progresar

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ANSES y la liquidación extraordinaria de Progresar

La Anses comunicó que el miércoles 29 de abril de 2026 se realizará una acreditación especial destinada a estudiantes que perciben las Becas Progresar. En esta ocasión, no se trata de un pago mensual habitual, sino de una liquidación extraordinaria vinculada a períodos anteriores.

Según se informó, los importes corresponden a diferencias y montos que quedaron sin depositarse durante el ciclo lectivo 2025 por distintos motivos administrativos.

De esta manera, el organismo avanza con la regularización de esos saldos adeudados, permitiendo que los beneficiarios reciban finalmente el dinero que no había sido acreditado en tiempo y forma el año pasado.

Cómo saber si cobrás las Becas Progresar

Para verificar si el beneficio sigue vigente, los estudiantes pueden hacerlo a través de las siguientes opciones:

  • Mi ANSES: ingresando con CUIL y clave en la sección “Mis Cobros”, donde se informa la acreditación del pago y la fecha correspondiente.
  • Mi Argentina: accediendo con datos personales para verificar si el depósito fue realizado.

Si querés conocer qué pasará con el monto de las Becas Progresar en mayo y si habrá cambios en los pagos, hacé clic acá y accedé a toda la información actualizada.

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