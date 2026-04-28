Atención Progresar: ANSES deposita pagos pendientes con fecha confirmada

Recientemente, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que comenzará a depositar los montos pendientes del programa Progresar . A continuación, te contamos en detalle de qué se trata este pago, quiénes lo recibirán y en qué fechas se acreditará .

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¿Hay aumento en mayo? Qué se sabe del pago de Becas Progresar 2026

La Anses comunicó que el miércoles 29 de abril de 2026 se realizará una acreditación especial destinada a estudiantes que perciben las Becas Progresar. En esta ocasión, no se trata de un pago mensual habitual, sino de una liquidación extraordinaria vinculada a períodos anteriores.

Según se informó, los importes corresponden a diferencias y montos que quedaron sin depositarse durante el ciclo lectivo 2025 por distintos motivos administrativos .

De esta manera, el organismo avanza con la regularización de esos saldos adeudados, permitiendo que los beneficiarios reciban finalmente el dinero que no había sido acreditado en tiempo y forma el año pasado.

Cómo saber si cobrás las Becas Progresar

Para verificar si el beneficio sigue vigente, los estudiantes pueden hacerlo a través de las siguientes opciones:

Mi ANSES: ingresando con CUIL y clave en la sección “Mis Cobros”, donde se informa la acreditación del pago y la fecha correspondiente.

ingresando con CUIL y clave en la sección “Mis Cobros”, donde se informa la acreditación del pago y la fecha correspondiente. Mi Argentina: accediendo con datos personales para verificar si el depósito fue realizado.

Si querés conocer qué pasará con el monto de las Becas Progresar en mayo y si habrá cambios en los pagos, hacé clic acá y accedé a toda la información actualizada.