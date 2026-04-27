27 de abril de 2026
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Comercio

Comercios de barrio resisten el avance de los súper express y apuestan a la cercanía

Las grandes cadenas apuestan por los mini mercados y avanzan para competir frente a los almacenes tradicionales. Cuál es la situación.

Almacenes de barrio resisten el avance de los súper express y apuestan a la cercanía

Almacenes de barrio resisten el avance de los súper express y apuestan a la cercanía

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Economía

En medio de un contexto económico desafiante, los almacenes de barrio mantienen un nivel de ventas estable, aunque atado a la dinámica del bolsillo. Propietarios y trabajadores de comercios aseguran que el movimiento “se mantiene” y que la variación depende, sobre todo, del momento del mes: hay días de mayor flujo y otros más tranquilos, pero sin caídas bruscas ni picos significativos.

En paralelo, en los últimos años creció con fuerza la presencia de supermercados express en zonas urbanas, muchas veces instalados a pocos metros de los comercios tradicionales. Un ejemplo de este movimiento del mercado, fue el de Carrefour y la compra de los minimarket Super A. El año pasado la cadena adquirió 16 sucursales de la provincia de Mendoza y se convirtieron en versiones express.

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Lejos de representar un golpe directo, algunos almaceneros sostienen que el impacto no es tan determinante como podría suponerse. “Buscan el mismo cliente, compartir el ticket”, explicaron, y en ciertos rubros incluso detectan efectos positivos.

Es el caso de la venta de alimentos elaborados y panadería, que en algunos locales mostró crecimiento. Sin embargo, en categorías como lácteos o bebidas, la competencia es más directa. Aun así, los comerciantes coinciden en que no se registraron caídas significativas en esos segmentos.

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Los almacenes y los supermercados express compiten por el mismo cliente.

Los almacenes y los supermercados express compiten por el mismo cliente.

Súper express versus almacenes de barrio

Uno de los factores que explican la elección de los consumidores no es tanto el precio en góndola, sino las promociones. “Las bancarias son muy fuertes y eso influye mucho”, señalaron. Según indicaron, aunque los precios de los súper express no siempre son más bajos, los descuentos y beneficios financieros terminan inclinando la balanza.

A pesar de la cercanía física —en algunos casos con sucursales instaladas enfrente desde hace años—, los almacenes aseguran que lograron sostener su clientela. Incluso destacan que la presencia de grandes cadenas puede atraer más circulación de personas, lo que deriva en nuevas oportunidades de venta.

Embed - SUPERMERCADOS DE CERCANÍA VS ALMACENES:¿AMENAZA O CONVIVENCIA?

De todos modos, reconocen límites claros: no pueden competir con ofertas agresivas ni liquidaciones especiales como la de productos próximos a vencerse. “Nunca vamos a competir con eso”, admiten. En cambio, apuestan a diferenciarse con estrategias propias: promociones puntuales, atención personalizada y una relación más cercana con el cliente.

En ese sentido, subrayan que la diferencia de precios no siempre es significativa y que muchos consumidores valoran otros aspectos, como la disponibilidad de ciertos productos que no se encuentran en las grandes cadenas.

Con un escenario económico que obliga a ajustar cada gasto, los almacenes de barrio enfrentan el desafío de sostener su lugar. Entre promociones, cercanía y trato personalizado, buscan seguir siendo una opción vigente frente al avance de nuevos formatos comerciales.

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