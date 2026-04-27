ANSES: quiénes cobran este lunes 27 de abril de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este lunes 27 de abril . A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.

ANSES: así es el calendario de pagos de hoy, según el DNI

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ANSES paga este viernes 24 de abril: quiénes cobran hoy

Las autoridades informaron que quienes perciban jubilaciones y pensiones por encima del haber mínimo y tengan DNI finalizados en 2 y 3 , recibirán su pago correspondiente.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Abril - Primera quincena : Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI , accederán a este monto hasta el 12 de mayo de 2026.

: Los beneficiarios que tengan , accederán a este monto hasta el 12 de mayo de 2026. Abril - Segunda quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 12 de mayo de 2026.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Desde el 10 de abril hasta el 12 de mayo de 2026, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.

Prestación por Desempleo Plan 1

El organismo confirmó que en correspondencia al Plan 1 de abril, las terminaciones 6 y 7 podrán obtener este importe.

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Fechas de cobro ANSES abril 2026: consultá el calendario completo

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0: 10 de abril

Documentos terminados en 1: 13 de abril

Documentos terminados en 2: 14 de abril

Documentos terminados en 3: 15 de abril

Documentos terminados en 4: 16 de abril

Documentos terminados en 5: 17 de abril

Documentos terminados en 6: 20 de abril

Documentos terminados en 7: 21 de abril

Documentos terminados en 8: 22 de abril

Documentos terminados en 9: 23 de abril

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

Documentos terminados en 0 y 1: 24 de abril

Documentos terminados en 2 y 3: 27 de abril

Documentos terminados en 4 y 5: 28 de abril

Documentos terminados en 6 y 7: 29 de abril

Documentos terminados en 8 y 9: 30 de abril

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Documentos terminados en 0: 10 de abril

Documentos terminados en 1: 13 de abril

Documentos terminados en 2: 14 de abril

Documentos terminados en 3: 15 de abril

Documentos terminados en 4: 16 de abril

Documentos terminados en 5: 17 de abril

Documentos terminados en 6: 20 de abril

Documentos terminados en 7: 21 de abril

Documentos terminados en 8: 22 de abril

Documentos terminados en 9: 23 de abril

Asignación por Embarazo

Documentos terminados en 0: 10 de abril

Documentos terminados en 1: 13 de abril

Documentos terminados en 2: 14 de abril

Documentos terminados en 3: 15 de abril

Documentos terminados en 4: 16 de abril

Documentos terminados en 5: 17 de abril

Documentos terminados en 6: 20 de abril

Documentos terminados en 7: 21 de abril

Documentos terminados en 8: 22 de abril

Documentos terminados en 9: 23 de abril

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Documentos terminados en 0 y 1: 14 de abril

Documentos terminados en 2 y 3: 15 de abril

Documentos terminados en 4 y 5: 16 de abril

Documentos terminados en 6 y 7: 17 de abril

Documentos terminados en 8 y 9: 20 de abril

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Primera quincena : todos los documentos desde el lunes 13 de abril al 12 de mayo de 2026

: todos los documentos desde el lunes 13 de abril al 12 de mayo de 2026 Segunda quincena: todos los documentos desde el jueves 23 de abril al 12 de mayo de 2026

Pensiones No Contributivas

Documentos terminados en 0 y 1: 10 de abril

Documentos terminados en 2 y 3: 13 de abril

Documentos terminados en 4 y 5: 14 de abril

Documentos terminados en 6, 7, 8 y 9: 15 de abril

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 10 de abril al 12 de mayo de 2026.

Desempleo Plan 1

Documentos terminados en 0 y 1: 22 de abril

Documentos terminados en 2 y 3: 23 de abril

Documentos terminados en 4 y 5: 24 de abril

Documentos terminados en 6 y 7: 27 de abril

Documentos terminados en 8 y 9: 28 de abril

Desempleo Plan 2

Marzo: todas las terminaciones de documento desde el miércoles 1 de abril al 10 de este mismo mes.

Quienes deseen conocer las últimas novedades pueden ingresar a “Mi ANSES” con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.