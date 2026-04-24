ANSES: quiénes cobran este viernes 24 de abril de 2026

Por Juan Pablo Strappazzon 24 de abril de 2026 - 08:30
La
Administración Nacional de la Seguridad Social ( ) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este Anses viernes 24 de abril. A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
Las autoridades informaron que quienes perciban jubilaciones y pensiones por encima del haber mínimo y tengan
DNI finalizados en 0 y 1, recibirán su pago correspondiente.
Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción) Abril - Primera quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 12 de mayo de 2026. Abril - Segunda quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 12 de mayo de 2026. Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Desde el
10 de abril hasta el 12 de mayo de 2026, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI. Prestación por Desempleo Plan 1
El organismo confirmó que en correspondencia al
Plan 1 de abril, las terminaciones 4 y 5 podrán obtener este importe.
calendario, Anses
ANSES cuándo cobro: calendario de pagos completo para el mes de abril
Fechas de cobro ANSES abril 2026: consultá el calendario completo Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo Documentos terminados en 0: 10 de abril Documentos terminados en 1: 13 de abril Documentos terminados en 2: 14 de abril Documentos terminados en 3: 15 de abril Documentos terminados en 4: 16 de abril Documentos terminados en 5: 17 de abril Documentos terminados en 6: 20 de abril Documentos terminados en 7: 21 de abril Documentos terminados en 8: 22 de abril Documentos terminados en 9: 23 de abril Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo Documentos terminados en 0 y 1: 24 de abril Documentos terminados en 2 y 3: 27 de abril Documentos terminados en 4 y 5: 28 de abril Documentos terminados en 6 y 7: 29 de abril Documentos terminados en 8 y 9: 30 de abril Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo Documentos terminados en 0: 10 de abril Documentos terminados en 1: 13 de abril Documentos terminados en 2: 14 de abril Documentos terminados en 3: 15 de abril Documentos terminados en 4: 16 de abril Documentos terminados en 5: 17 de abril Documentos terminados en 6: 20 de abril Documentos terminados en 7: 21 de abril Documentos terminados en 8: 22 de abril Documentos terminados en 9: 23 de abril Asignación por Embarazo Documentos terminados en 0: 10 de abril Documentos terminados en 1: 13 de abril Documentos terminados en 2: 14 de abril Documentos terminados en 3: 15 de abril Documentos terminados en 4: 16 de abril Documentos terminados en 5: 17 de abril Documentos terminados en 6: 20 de abril Documentos terminados en 7: 21 de abril Documentos terminados en 8: 22 de abril Documentos terminados en 9: 23 de abril Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad Documentos terminados en 0 y 1: 14 de abril Documentos terminados en 2 y 3: 15 de abril Documentos terminados en 4 y 5: 16 de abril Documentos terminados en 6 y 7: 17 de abril Documentos terminados en 8 y 9: 20 de abril
La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento Primera quincena: todos los documentos desde el lunes 13 de abril al 12 de mayo de 2026 Segunda quincena: todos los documentos desde el jueves 23 de abril al 12 de mayo de 2026 Pensiones No Contributivas Documentos terminados en 0 y 1: 10 de abril Documentos terminados en 2 y 3: 13 de abril Documentos terminados en 4 y 5: 14 de abril Documentos terminados en 6, 7, 8 y 9: 15 de abril Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones de documento: 10 de abril al 12 de mayo de 2026. Desempleo Plan 1 Documentos terminados en 0 y 1: 22 de abril Documentos terminados en 2 y 3: 23 de abril Documentos terminados en 4 y 5: 24 de abril Documentos terminados en 6 y 7: 27 de abril Documentos terminados en 8 y 9: 28 de abril Desempleo Plan 2 Marzo: todas las terminaciones de documento desde el miércoles 1 de abril al 10 de este mismo mes.
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