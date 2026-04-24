24 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Administración Nacional de la Seguridad Social

ANSES: quiénes cobran este viernes 24 de abril de 2026

ANSES informa que inicia el pago a jubilados y pensionados que superan el haber mínimo. También se abona las Asignaciones de Pago Único.

ANSES: quiénes cobran este viernes 24 de abril de 2026

ANSES: quiénes cobran este viernes 24 de abril de 2026

 Por Juan Pablo Strappazzon

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este viernes 24 de abril. A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.

Anses, AUH (2).jpg
ANSES: así es el calendario de pagos de hoy, según el DNI

ANSES: así es el calendario de pagos de hoy, según el DNI

Lee además
ANSES: quiénes cobran este jueves 23 de abril de 2026

ANSES confirmó los pagos de este jueves 23 de abril de 2026: ¿te toca cobrar?
ANSES: quiénes cobran este miércoles 22 de abril de 2026

ANSES hoy: quiénes cobran este 22 de abril según el cronograma oficial

ANSES: quiénes cobran este viernes 24 de abril de 2026

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Las autoridades informaron que quienes perciban jubilaciones y pensiones por encima del haber mínimo y tengan DNI finalizados en 0 y 1, recibirán su pago correspondiente.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

  • Abril - Primera quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 12 de mayo de 2026.
  • Abril - Segunda quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 12 de mayo de 2026.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Desde el 10 de abril hasta el 12 de mayo de 2026, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.

Prestación por Desempleo Plan 1

El organismo confirmó que en correspondencia al Plan 1 de abril, las terminaciones 4 y 5 podrán obtener este importe.

calendario, Anses
ANSES cuándo cobro: calendario de pagos completo para el mes de abril

ANSES cuándo cobro: calendario de pagos completo para el mes de abril

Fechas de cobro ANSES abril 2026: consultá el calendario completo

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0: 10 de abril
  • Documentos terminados en 1: 13 de abril
  • Documentos terminados en 2: 14 de abril
  • Documentos terminados en 3: 15 de abril
  • Documentos terminados en 4: 16 de abril
  • Documentos terminados en 5: 17 de abril
  • Documentos terminados en 6: 20 de abril
  • Documentos terminados en 7: 21 de abril
  • Documentos terminados en 8: 22 de abril
  • Documentos terminados en 9: 23 de abril

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0 y 1: 24 de abril
  • Documentos terminados en 2 y 3: 27 de abril
  • Documentos terminados en 4 y 5: 28 de abril
  • Documentos terminados en 6 y 7: 29 de abril
  • Documentos terminados en 8 y 9: 30 de abril

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

  • Documentos terminados en 0: 10 de abril
  • Documentos terminados en 1: 13 de abril
  • Documentos terminados en 2: 14 de abril
  • Documentos terminados en 3: 15 de abril
  • Documentos terminados en 4: 16 de abril
  • Documentos terminados en 5: 17 de abril
  • Documentos terminados en 6: 20 de abril
  • Documentos terminados en 7: 21 de abril
  • Documentos terminados en 8: 22 de abril
  • Documentos terminados en 9: 23 de abril

Asignación por Embarazo

  • Documentos terminados en 0: 10 de abril
  • Documentos terminados en 1: 13 de abril
  • Documentos terminados en 2: 14 de abril
  • Documentos terminados en 3: 15 de abril
  • Documentos terminados en 4: 16 de abril
  • Documentos terminados en 5: 17 de abril
  • Documentos terminados en 6: 20 de abril
  • Documentos terminados en 7: 21 de abril
  • Documentos terminados en 8: 22 de abril
  • Documentos terminados en 9: 23 de abril

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

  • Documentos terminados en 0 y 1: 14 de abril
  • Documentos terminados en 2 y 3: 15 de abril
  • Documentos terminados en 4 y 5: 16 de abril
  • Documentos terminados en 6 y 7: 17 de abril
  • Documentos terminados en 8 y 9: 20 de abril

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

  • Primera quincena: todos los documentos desde el lunes 13 de abril al 12 de mayo de 2026
  • Segunda quincena: todos los documentos desde el jueves 23 de abril al 12 de mayo de 2026

Pensiones No Contributivas

  • Documentos terminados en 0 y 1: 10 de abril
  • Documentos terminados en 2 y 3: 13 de abril
  • Documentos terminados en 4 y 5: 14 de abril
  • Documentos terminados en 6, 7, 8 y 9: 15 de abril

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: 10 de abril al 12 de mayo de 2026.

Desempleo Plan 1

  • Documentos terminados en 0 y 1: 22 de abril
  • Documentos terminados en 2 y 3: 23 de abril
  • Documentos terminados en 4 y 5: 24 de abril
  • Documentos terminados en 6 y 7: 27 de abril
  • Documentos terminados en 8 y 9: 28 de abril

Desempleo Plan 2

  • Marzo: todas las terminaciones de documento desde el miércoles 1 de abril al 10 de este mismo mes.

Quienes deseen conocer las últimas novedades pueden ingresar a “Mi ANSES” con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.

Temas
Seguí leyendo

¿Hay aumento en mayo? Qué se sabe del pago de Becas Progresar 2026

ANSES confirmó pagos para hoy: todos los detalles del martes 21 de abril

ANSES paga este lunes 20 de abril de 2026: quiénes cobran hoy

Calendario ANSES: qué titulares cobran este viernes 17 de abril de 2026

ANSES confirmó pagos este jueves 16 de abril: quiénes cobran

Miércoles de pagos de ANSES: quiénes cobran este 15 de abril

¿Falta el pago del Progresar? Las causas detrás del atraso en abril 2026

¿Cobrás hoy? ANSES reveló quiénes reciben su pago este 14 de abril

LO QUE SE LEE AHORA
Se esperaun otoño de clima complicado para el agro con la llegada de El Niño

El giro climático que inquieta al agro: más lluvias y posible El Niño

Las Más Leídas

Uno de los allanamientos realizados este jueves en Guaymallén. 

El hijo de una jueza fue detenido en los allanamientos de Guaymallén

El profesional presta servicios en el hospital de Malargüe.

Echaron a un médico por ebrio y denunciado por abuso sexual

Cambio del tiempo en Mendoza: qué depara el pronóstico para los últimos días de abril.

El frío se acerca: ¿Mendoza entra en modo "polar"?

Mendoza de luto: Murió Oscar Puebla, figura del jazz y la música cuyana

Otra pérdida que sacude a la música: falleció un referente del jazz y la guitarra mendocina

El Quini 6 acumula un pozo importante de $5.500 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

El Quini 6 acumula un pozo importante de $5.500 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar