Qué pasará con el pago de mayo de las Becas Progresar 2026

Por Juan Pablo Strappazzon







Como ocurre todos los meses, la Secretaría de Educación distribuye el monto del programa Progresar a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Muchos beneficiarios se preguntan si habrá un aumento en mayo. En esta nota aclaramos todas las dudas.

Becas Progresar Todo sobre el pago de la Beca Progresar de mayo 2026 Becas Progresar 2026: cómo será el pago de mayo y cuánto se cobra El Progresar, anteriormente conocido como Becas Progresar, es un beneficio destinado a incentivar a los jóvenes a finalizar sus estudios y continuar su formación profesional, mediante un respaldo económico mensual.

De cara a mayo de 2026, muchos beneficiarios esperan una actualización en los montos. Sin embargo, según información oficial, el aumento general del 3,4% aplicado a otras prestaciones de ANSES, basado en la inflación del INDEC, no alcanzará a este programa, ya que depende del Ministerio de Capital Humano.

En este contexto, se estima que el monto bruto mensual se mantendrá en $35.000, de los cuales se cobra el 80% ($28.000) cada mes, mientras que el 20% restante se retiene y se paga al finalizar el ciclo lectivo, una vez acreditada la regularidad.

Hasta el momento, el Gobierno Nacional no anunció cambios, por lo que el pago de mayo de las Becas Progresar 2026 se realizaría sin aumento y bajo el mismo esquema vigente. Si querés conocer todas las novedades económicas, tanto provinciales como nacionales, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.