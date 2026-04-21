21 de abril de 2026
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Qué pasará con el pago de mayo de las Becas Progresar 2026

Muchos beneficiarios se preguntan si las Becas Progresar tendrán aumento en mayo 2026. En esta nota, te contamos todos los detalles.

Qué pasará con el pago de mayo de las Becas Progresar 2026

Qué pasará con el pago de mayo de las Becas Progresar 2026

 Por Juan Pablo Strappazzon

Como ocurre todos los meses, la Secretaría de Educación distribuye el monto del programa Progresar a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Muchos beneficiarios se preguntan si habrá un aumento en mayo. En esta nota aclaramos todas las dudas.

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De cara a mayo de 2026, muchos beneficiarios esperan una actualización en los montos. Sin embargo, según información oficial, el aumento general del 3,4% aplicado a otras prestaciones de ANSES, basado en la inflación del INDEC, no alcanzará a este programa, ya que depende del Ministerio de Capital Humano.

En este contexto, se estima que el monto bruto mensual se mantendrá en $35.000, de los cuales se cobra el 80% ($28.000) cada mes, mientras que el 20% restante se retiene y se paga al finalizar el ciclo lectivo, una vez acreditada la regularidad.

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