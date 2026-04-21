Cobre en San Juan: aprueban obra clave en Lunahuasi y crece el potencial del yacimiento

La Autoridad Minera de la provincia de San Juan aprobó la Declaración de Impacto Ambiental para la construcción de un túnel de exploración en el proyecto Lunahuasi , propiedad de la canadiense NGEx Minerals . La decisión habilita a la compañía a iniciar una nueva etapa en la evaluación de un yacimiento que, por sus leyes de mineralización , se posiciona entre los descubrimientos más relevantes de la cordillera andina en los últimos años.

Lunahuasi volvió a la agenda pública en las últimas horas, impulsado por la lógica (a menudo distorsiva) de los algoritmos y la amplificación mediática. La circulación masiva de versiones inexactas lo presentó como una suerte de “ Vaca Muerta del cobre ”, una analogía forzada que prioriza el impacto en clics por sobre el rigor informativo.

Sin embargo, la trayectoria del proyecto y su grado de avance desmienten esa narrativa: no se trata de un hallazgo reciente. Desde hace más de cinco años se desarrollan trabajos sistemáticos en el yacimiento sanjuanino, y los resultados más relevantes sobre ley y composición mineral ya habían sido comunicados a los accionistas hace más de dos meses.

La autorización del gobierno provincial marca un hito en el proceso de permisos y despeja el camino hacia el acceso subterráneo directo al cuerpo mineralizado . A partir de ello, NGEx podrá obtener muestras a granel de alta ley para estudios metalúrgicos y de ingeniería, habilitar campañas de perforación durante todo el año y profundizar la comprensión geológica del depósito. Se trata de pasos indispensables para definir la escala real del recurso y avanzar hacia su siguiente fase de desarrollo.

Un yacimiento de leyes extraordinarias

Los resultados de perforación que respaldan este avance institucional son contundentes. En el marco del programa Fase 4, cuatro de los pozos completados arrojaron datos que consolidan el perfil de Lunahuasi como un sistema mineralizado robusto y de notable continuidad.

El pozo DPDH049 interceptó 1.246,5 metros con una ley promedio de 0,86% de cobre equivalente desde los 116,5 metros de profundidad, incluyendo tramos de concentración excepcional: 13,61 metros a 6,15%, 7,45 metros a 15,03% y 3,60 metros a 26,87% de cobre equivalente. Se trata de valores poco frecuentes en la exploración minera a escala regional.

Los demás pozos refuerzan esa lectura. El DPDH057 registró 131 metros con 5,09% de cobre equivalente, con segmentos que alcanzan el 29,05%; el DPDH060 devolvió 32,3 metros a 4,95%, con intervalos cercanos al 20%; y el DPDH055 aportó 49 metros con 2,29%, contribuyendo a la consistencia del sistema en distintos sectores del yacimiento.

Wojtek Wodzicki, presidente y director ejecutivo de NGEx Minerals, explicó que los resultados confirman la coexistencia de dos estilos de mineralización en Lunahuasi: una amplia envolvente de mineralización diseminada y en stockwork, junto con vetas masivas de sulfuros de muy alta ley. Ambos componentes , según indicó, son clave para demostrar el tamaño, la fortaleza y la opcionalidad del sistema.

El programa de perforación avanza por delante del cronograma previsto. A la fecha de los últimos informes, la compañía había completado más de 17.000 metros perforados, con 12 pozos terminados, ocho en ejecución y ocho equipos operando en simultáneo. Cuatro de esos pozos en curso ya superan los 1.000 metros de profundidad.

image Lunahuasi en San Juan, obtuvo la DIA para avanzar con un túnel de exploración

El túnel como plataforma de conocimiento

Más allá de los resultados en superficie, el túnel de exploración cumplirá una función técnica estratégica. Al permitir el acceso directo al cuerpo mineralizado, esta infraestructura se convertirá en la plataforma desde la cual se realizarán futuras campañas de perforación de definición, muestreos metalúrgicos y evaluaciones geotécnicas. Estos datos serán insumos críticos para los estudios de ingeniería que determinarán el esquema de desarrollo del yacimiento.

Tras la obtención de la declaración ambiental, NGEx iniciará los trabajos preparatorios: ingeniería de detalle, selección de contratistas, habilitación de instalaciones de superficie y otras tareas clave en terreno. En paralelo, continuará con la tramitación de permisos sectoriales ante autoridades provinciales y nacionales.

De acuerdo con el cronograma preliminar, el inicio del desarrollo subterráneo está previsto para el cuarto trimestre de 2026, condicionado a la obtención oportuna de las autorizaciones pendientes.

Un corredor que se expande

Lunahuasi se inscribe en el distrito Vicuña, uno de los corredores cupríferos más relevantes de América del Sur. En ese entorno se ubican la mina Caserones y los proyectos Josemaría y Filo del Sol, que dieron origen a Vicuña Corp., actualmente controlada en partes iguales por BHP y Lundin. NGEx, por su parte, también opera el proyecto Los Helados en Chile, consolidando su presencia en uno de los cinturones metalíferos más dinámicos de la región.

En paralelo, la compañía amplió recientemente su radio de acción hacia la provincia de La Rioja. Allí, su subsidiaria Pampa Exploración iniciará tareas de prospección y perforación en el proyecto Solitario 17, con el objetivo de extender el distrito Vicuña hacia territorio riojano e incorporar a esa provincia en un corredor geológico de escala internacional.

La aprobación ambiental en San Juan también tiene una dimensión institucional. Para Wodzicki, la decisión de la Autoridad Minera no constituye solo un permiso técnico, sino una señal del compromiso de la provincia y del país con el desarrollo minero responsable. En su visión, la medida refleja la solidez del vínculo construido con las autoridades locales y la creciente orientación de la Argentina hacia las oportunidades económicas que ofrece la minería de gran escala, en un contexto de alta demanda global de cobre vinculada a la transición energética.