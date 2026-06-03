3 de junio de 2026
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Mountain bike: Mendoza dominó una de las carreras más duras de Cuyo con Prado y Melgarejo

Juan Prado y Agostina Melgarejo se quedaron con la victoria en la Clásica Nikizanga, una de las carreras más duras del Mountain bike cuyano. Mirá lo que pasó.

Los mendocinos Juan Prado y Agostina Melgarejo dominaron una exigente carrera reconocido de Mountain Bike.

Los mendocinos Juan Prado y Agostina Melgarejo dominaron una exigente carrera reconocido de Mountain Bike.

 Por Martín Sebastián Colucci

La Clásica Nikizanga 2026 volvió a convertirse en una verdadera fiesta del Mountain bike regional y tuvo fuerte protagonismo mendocino. En medio de un circuito extremadamente exigente en la Difunta Correa, los representantes de Mendoza, Juan Prado y Agostina Melgarejo, se quedaron con la clasificación general y dejaron a la provincia en lo más alto del podio de una de las competencias más duras del calendario cuyano.

Quiénes ganaron la Clásica Nikizanga 2026 en San Juan

Los mendocinos Juan Prado y Agostina Melgarejo fueron los grandes protagonistas de la histórica competencia disputada en San Juan. La edición 2026 de la Nikizanga reunió a cientos de bikers de distintas provincias en una carrera que ya se transformó en una referencia absoluta dentro del calendario del MTB argentino.

La victoria de ambos mendocinos tomó todavía más relevancia por las condiciones del recorrido de la Nikizanga, una competencia reconocida por sus fuertes desniveles, terrenos irregulares, caminos técnicos y largas distancias. Dentro del ambiente del MTB, la Clásica Nikizanga es considerada una verdadera prueba de resistencia física y mental, reservada para bikers de gran preparación.

Cómo fue la carrera de MTB en la Difunta Correa

La competencia reunió a cientos de bikers y volvió a consolidarse como uno de los grandes eventos deportivos de San Juan. La carrera tuvo como epicentro el tradicional paraje de la Difunta Correa, uno de los lugares más emblemáticos de San Juan y escenario habitual de grandes eventos deportivos vinculados al ciclismo y al turismo aventura.

La organización estuvo a cargo de la Asociación Sanjuanina de MTB y contó con el respaldo del Gobierno de San Juan, el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Agencia Deportes San Juan. La jornada reunió a hombres, mujeres, jóvenes y aficionados que compartieron un día marcado por el deporte, el esfuerzo y el contacto con los paisajes característicos de la región cuyana.

La Nikizanga 2026 presentó dos recorridos diferentes adaptados a distintos niveles de experiencia. Por un lado, se desarrolló un circuito promocional de 25 kilómetros destinado a categorías formativas y aficionados. En paralelo, las categorías más competitivas afrontaron un durísimo trazado de 62 kilómetros que recorrió los clásicos caminos de Nikizanga, atravesando sectores extremadamente exigentes antes de regresar al punto de partida.

La convocatoria volvió a confirmar el enorme crecimiento que viene teniendo el mountain bike en Cuyo y especialmente la importancia que ganó la Nikizanga dentro del calendario provincial sanjuanino.

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Por qué la Nikizanga es una de las carreras más duras del MTB cuyano

La competencia es considerada una de las pruebas más exigentes del calendario por sus desniveles, el terreno técnico y la complejidad del circuito. Dentro del ambiente del MTB, la Clásica Nikizanga se consolidó hace tiempo como una de las carreras más difíciles y emblemáticas de toda la región de Cuyo.

El recorrido combina caminos técnicos, subidas permanentes, sectores de arena, terrenos irregulares y largas distancias que obligan a los bikers a mantener un altísimo nivel físico durante toda la competencia. Además, las características naturales del circuito ubicado en la Difunta Correa convierten cada edición en una experiencia extrema para los participantes.

Más allá de lo deportivo, la competencia volvió a transformarse en un espacio de encuentro para familias, deportistas y aficionados al ciclismo de montaña que disfrutaron de una jornada al aire libre. La edición 2026 ratificó nuevamente el gran presente que atraviesa el mountain bike cuyano y también el fuerte protagonismo que siguen teniendo los representantes mendocinos en las pruebas más importantes de la región.

Con las victorias de Juan Prado y Agostina Melgarejo, Mendoza volvió a dejar su sello en una de las competencias más importantes del calendario de MTB.

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