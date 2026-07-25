El pedido de un nene a Lionel Scaloni que ilusionó a todos: un "contrato" para que siga hasta 2030

Lionel Scaloni firmó un contrato hasta el 2030, a un fanático.

El entrenador de la Selección de Fútbol de Argentina Lionel Scaloni disfruta unos días de descanso en Pujato y continúa recibiendo el cariño de los hinchas . Un pequeño fanático le pidió que renueve su vínculo con la Albiceleste y luego le dejó un mensaje al "Chiqui" Claudio Fabián Tapia .

Mientras atraviesa unos días de descanso en su pueblo natal de Pujato , Lionel Scaloni continúa recibiendo muestras de afecto por parte de los hinchas argentinos luego de la participación de la Selección en el Mundial.

El entrenador aprovecha cada jornada para acercarse a la puerta de su casa, donde firma camisetas, se saca fotos y comparte algunos minutos con los fanáticos que llegan hasta allí para saludarlo.

Uno de esos encuentros tuvo un momento especial cuando un nene se acercó con una propuesta inesperada: le entregó a Scaloni un papel que simulaba ser un contrato para extender su vínculo con la Selección argentina hasta el Mundial 2030 .

El técnico firmó el documento ante la sorpresa y emoción del pequeño, quien luego lanzó un mensaje directo al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino:

“Ahora te toca a vos, Chiqui Tapia”.

La escena quedó registrada en un video que rápidamente comenzó a circular entre los fanáticos, quienes volvieron a expresar su deseo de que Scaloni continúe al frente del equipo nacional.

La continuidad de Lionel Scaloni, una incógnita en la AFA

El futuro del entrenador todavía genera expectativa dentro de la estructura de la Selección argentina.

Luego de la final perdida ante España, Scaloni dejó abierta la posibilidad de finalizar su ciclo en diciembre, cuando vence el contrato firmado con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Sin embargo, en la dirigencia confían en poder convencerlo para que continúe al frente del equipo durante el próximo proceso mundialista.

Un ciclo histórico al frente de la Selección de Fútbol de Argentina

Scaloni lleva ocho años como entrenador de la Selección argentina y protagonizó una de las etapas más exitosas de la historia del fútbol nacional.

Durante su ciclo conquistó:

Dos Copas América (2021 y 2024).

(2021 y 2024). La Finalissima 2022 .

. El Mundial de Qatar 2022.

Ahora, mientras disfruta del cariño de los hinchas, la expectativa está puesta en la decisión que tomará sobre su futuro y en las gestiones de la AFA para intentar asegurar su continuidad hasta la próxima Copa del Mundo.