Mundial 2026: Lionel Scaloni valoró el esfuerzo de Argentina tras la final y dejó un emotivo mensaje

Con el dolor lógico por haber quedado a un paso del bicampeonato del mundo, Lionel Scaloni eligió destacar el recorrido de la Selección argentina y el compromiso de sus futbolistas tras la derrota por 1-0 frente a España en la final del Mundial 2026 . El entrenador aseguró que siente tristeza por el resultado, pero remarcó que el equipo dejó absolutamente todo durante el torneo.

El entrenador evitó quedarse únicamente con el resultado de la final y puso en valor el camino recorrido por la Albiceleste hasta volver a disputar el partido decisivo de una Copa del Mundo. Para Scaloni, llegar nuevamente a una final es consecuencia del trabajo realizado durante años por este grupo de jugadores.

"Tristeza siento ahora; pero principalmente tengo un agradecimiento eterno a estos chicos, porque llegar hasta acá cuesta un montón. Somos grandes en la victoria y tenemos que ser grandes en la derrota , y nos acordamos de lo hecho. Dimos todo".

Las palabras del técnico reflejaron el orgullo por un plantel que volvió a competir al máximo nivel internacional , pese a las dificultades que afrontó durante la final y a la frustración de no poder alcanzar la cuarta estrella.

#FIFAWorldCup Lionel Scaloni: "Tristeza siento ahora; pero principalmente tengo un agradecimiento eterno a estos chicos, porque llegar hasta acá cuesta un montón. Somos grandes en la victoria y tenemos que ser grandes en la derrota, y nos acordamos de lo hecho. Dimos todo". pic.twitter.com/tqcVBrdH7F — Selección Argentina (@Argentina) July 19, 2026

Argentina cerró otra campaña histórica en el Mundial 2026

La Selección argentina llegó a la final luego de superar una exigente fase eliminatoria y volvió a ubicarse entre las dos mejores selecciones del planeta. En el encuentro decisivo, el equipo sufrió las lesiones de Lisandro Martínez y Cristian Romero, además de la expulsión de Enzo Fernández, antes de caer en el alargue por el gol de Ferran Torres.

Scaloni dejó en claro que el resultado no modifica la valoración del proceso que lleva adelante desde hace varios años. Tras conquistar la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022, Argentina volvió a instalarse en una final mundialista y, aunque no pudo repetir la consagración, ratificó su lugar entre las grandes potencias del fútbol internacional.

La conferencia de prensa completo de Lionel Scaloni