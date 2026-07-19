19 de julio de 2026
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Nicolás Otamendi

(VIDEO) Otamendi, muy caliente tras la derrota de Argentina: el reclamo que hizo contra un futbolista español

Después de la final ante España, Nicolás Otamendi tuvo un fuerte reproche con un futbolista rival. El video del momento generó repercusión en redes sociales.

Otamendi, muy caliente tras la derrota de Argentina: el reclamo que hizo contra un futbolista español

Otamendi, muy caliente tras la derrota de Argentina: el reclamo que hizo contra un futbolista español

 Por Juan Pablo Strappazzon

Tras el pitazo final de la histórica final entre Argentina y España, Nicolás Otamendi mostró toda su bronca y protagonizó un tenso momento al reprocharle a un futbolista español. Mirá el video del cruce que rápidamente generó repercusión en redes sociales.

La bronca de Otamendi después de la derrota ante España y el video que se hizo viral

Según se pudo observar en la transmisión oficial, una vez finalizado el encuentro entre Argentina y España, Nicolás Otamendi protagonizó un tenso cruce con Rodri, mediocampista de la selección española. El defensor argentino, visiblemente molesto, se acercó al futbolista rival y le hizo un fuerte reproche por situaciones ocurridas durante los días previos a la final.

En medio del intercambio, Otamendi le expresó: "Lloraste toda la semana... Vos y Laportes, los dos". Luego, el jugador argentino continuó con su reclamo cara a cara y agregó: "Eso no se hace, estuviste llorando con los árbitros. Te tengo respeto, pero vos no tenés que hablar antes".

El video del cruce entre ambos futbolistas no tardó en viralizarse en redes sociales, donde los usuarios compartieron las imágenes y generaron todo tipo de comentarios sobre la reacción de Otamendi y la tensión que quedó tras la final del Mundial.

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