La disculpa de Enzo Fernández tras la expulsión que marcó la final del Mundial 2026

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Por Juan Pablo Strappazzon







Cuando la final del Mundial 2026 entraba en su tramo más decisivo, Enzo Fernández recibió la tarjeta roja y sembró preocupación entre los hinchas argentinos. Después del partido, el mediocampista reconoció su error y pidió disculpas a la afición. Mirá el video.

Enzo Fernández asumió la responsabilidad tras la roja y se disculpó con los hinchas A los 48 minutos del segundo tiempo, Enzo Fernández vio la tarjeta roja por doble amonestación luego de cometer una infracción que el árbitro consideró merecedora de una segunda tarjeta amarilla. La expulsión dejó a la Selección argentina con diez jugadores en un momento decisivo del encuentro y obligó al equipo de Lionel Scaloni a disputar todo el tiempo suplementario en inferioridad numérica.

#Mundial2026 | El pedido de disculpas de Enzo Fernández tras ser expulsado en la final del Mundial. pic.twitter.com/y9ThcOnkZS — Sitio Andino (@sitioandinomza) July 19, 2026 A partir de ese momento, la Albiceleste redobló esfuerzos para sostener el resultado y resistió como pudo hasta el final. Mientras abandonaba el campo de juego, el mediocampista del Chelsea mostró su pesar por la situación: caminó lentamente, con la cabeza baja, levantó los brazos y juntó las manos en señal de disculpa hacia los hinchas argentinos presentes en el estadio.

El gesto no pasó desapercibido y rápidamente se viralizó en las redes sociales. Aunque hubo opiniones divididas, la mayoría de los usuarios valoró la actitud de Enzo Fernández, quien asumió la responsabilidad por una expulsión que condicionó a su equipo en una instancia clave del partido.